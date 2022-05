Mientras la Federación de Fútbol busca la clasificación por secretaría con la denuncia a Ecuador por Byron Castillo, la selección chilena necesita definir otro problema: su entrenador. La Roja se quedó sin DT tras la salida de Martín Lasarte y busca candidatos para encontrar a su reemplazante.

Eduardo Coudet, Sebastián Beccacece, Eduardo Berizzo y Beñat San José son los principales nombres que han sonado. Sin embargo, en las últimas horas la opción de Gustavo Quinteros ha comenzado a tomar fuerza.

El estratega de Colo Colo ha tenido un último año más que destacado y lo está coronado con el liderato del Campeonato Nacional y con opciones de avanzar en Copa Libertadores. La posibilidad de entrenar tanto al Cacique como a la selección chilena también se ha hecho presente, lo que abre aún más la posibilidad de llegar al banquillo.

Este jueves en conferencia de prensa, Juan Martín Lucero abordó las chances de Gustavo Quinteros para asumir en la Roja. "Gustavo no nos ha mencionado nada del tema. Si se le nombra es porque se lo ha ganado y se lo merece", enfatizó de entrada.

Para el Gato, el técnico tiene méritos de sobra para ser uno de los candidatos a la banca de Chile. "Ha hecho un gran trabajo en su carrera, es un gran técnico y si se lo vincula es porque se ha ganado ese lugar".

Aunque Juan Martín Lucero también es claro que por ahora no se les ha comunicado nada. "Si tomó la decisión no estoy muy al tanto, no sé qué piensa. Para nosotros es un orgullo que se fijen en nuestro técnico, significa que se están haciendo las cosas muy bien. Será una decisión personal de él".

De hecho, el Gato recalcó que de partir, lo sentirán en la interna. "Ha marcado una tendencia importante y una línea de juego, grupal, que le dio mucho al club en este tiempo. Si se va, sería una pérdida importante, pero son solo rumores. Llegado el momento veremos qué pasa, pero Gustavo es importante para nosotros. Todavía esto no ha pasado a mayores".

Las fortalezas del Colo Colo de Gustavo Quinteros

Si bien la carrera que ha hecho Gustavo Quinteros hasta ahora le deja méritos de sobra para ser candidato a la banca de Chile, lo cierto es que su última campaña con Colo Colo es la que más ilusiona. El gran nivel de los albos destaca en el continente y así lo entienden también los jugadores.

Juan Martín Lucero detalló las fortalezas que tiene el plantel que ha preparado bajo las órdenes del DT. "Nuestra forma de entrenar y competir diariamente. Hay una competencia interna, con un mismo enfoque que es que Colo Colo llegue a lo más alto. Eso hace que estemos todos enfocados en una misma línea y que los partidos sean más fáciles".

"Llevamos cinco meses de trabajo y desde que me sumé al plantel se veían cosas buenas. La pretemporada fue dura y se ve hoy. Trabajamos mucho en Argentina, de doble turno, eso hace que el equipo tenga base física. Tuvimos amistosos para potenciarnos y crecer. Eso hizo que cuando llegamos teníamos que sostener y mantener lo bueno que hicimos para estar donde estamos", complementó.

La selección chilena sigue revisando opciones para la banca y debe encontrar pronto una solución. La Roja disputará la Copa Kirin en junio y todavía no tiene a quién los lidere, por lo que se espera salga humo rojo en los próximos días.