Brereton aclara que prefiere jugar de nueve: "Quiero anotar la mayor cantidad de goles"

Pese a no manejar el español, Ben Brereton se ha adaptado rápidamente a la selección chilena, donde tiene como partners a Francisco Sierralta y Sebastián Vegas. El delantero inglés se ilusiona con jugar este jueves ante Argentina por las Clasificatorias a Qatar 2022 y aclara que su posición natural es de delantero centro.

En conversación con La Tercera habló sobre sus primeros días con la Roja, y el proceso que lo llevó a ser seleccionado. "Sé que es un equipo muy exitoso, que gana partidos y que ganó la Copa América. Un muy buen equipo, con jugadores de muchísima experiencia, así que estoy muy emocionado de aprender de ellos y así mejorar", señaló.

Sobre la tradición futbolera en la familia, afirmó: "Mi mamá no es seguidora del fútbol, pero mi abuelo seguía mucho a la selección chilena, más que a un equipo en concreto. Y cada vez que Chile jugaba, él los apoyaba. En ocasiones, se generaban discusiones familiares sobre qué selección era la mejor, si la chilena o la inglesa".

Brereton descarta arrepentirse en el futuro por no defender a la selección inglesa: "Definitivamente, no. Elegí venir a Chile, porque quiero jugar por Chile. Lo que pase no me importa. Quiero jugar por Chile. Es un gran honor y un privilegio ponerme esta camiseta y jugar un minuto. No estoy pensando en Inglaterra, vine aquí a jugar por Chile".

Brereton junto a sus compañeros en la práctica de la Roja (ANFP)

El jugador del Blackburn Rovers no cree que el idioma sea una barrera: "He estado aprendiendo palabras claves en el campo. También me facilitaron las palabras futbolísticas básicas, además que el entendimiento con mis compañeros en Juan Pinto Durán ha sido muy bueno".

Y los jugadores lo han recibido bien: "He conversado más con Francisco Sierralta, que habla un muy buen inglés y juega en la misma categoría que yo (Championship). También he hablado mucho con Sebastián Vegas, porque estuve con él la primera noche en Juan Pinto Durán, y él también habla muy bien inglés; pero, en líneas generales, me he llevado muy bien con todos".

Acerca de su estilo de juego, aseveró: "Me defino como un futbolista que le gusta estar en contacto con la pelota. Algunos pueden pensar que por mi envergadura no es así, pero a mí me gusta tener la pelota y atacar la línea defensiva, hacer movimientos al espacio, entrar en el último tercio del campo y crear ocasiones de gol, porque soy un jugador netamente ofensivo".

Luego, aseguró: "Crecí como un delantero centro. Era el delantero centro de la selección Sub 17 y Sub 19 de Inglaterra, entonces siempre he jugado como delantero centro. Últimamente, en mi club (Blackburn Rovers) me han puesto en la banda izquierda y derecha, pero donde quiero jugar es como nueve, donde pueda anotar la mayor cantidad de goles".

"Daré mi mejor esfuerzo para que así sea. Si me toca ponerme la camiseta roja intentaré hacer lo mejor posible y anotar la mayor cantidad de goles que pueda y aportar al juego del equipo", finalizó.