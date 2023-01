Tras el fracaso de la selección chilena en el Sudamericano Sub 20, todos los dardos apuntan contra el técnico. Para Jaime Vera, el DT no debe seguir y pide nombres con experiencia para el cargo.

Lo ocurrido con la selección chilena en el Sudamericano Sub 20 tiene a Patricio Ormazábal contra las cuerdas. Tras la eliminación del torneo ante Venezuela con un pobre rendimiento, el principal apuntado es el técnico, al que Jaime Vera no quiere ver más en la banca de la Roja.

Las actuaciones que tuvo el equipo de todos a lo largo del campeonato dejaron una imagen preocupante para el futuro, más allá de individualidades que destacaron. Para muchos, el responsable es el entrenador, que no supo plantear los partidos y se vio superado en las cuatro fechas que disputó.

En medio de los balances por la presentación de Chile en el Sudamericano Sub 20, Jaime Vera no tuvo problemas en disparar con todo. El técnico respondió al micrófono de RedGol y destrozó al estratega de la Roja.

"Absolutamente, siempre ha pasado eso (de salir de la banca por malos resultados). Pato Ormazábal fracasó, le fue mal y tiene que dar un paso al costado. Es lo lógico", señaló el Pillo.

Aunque eso no fue lo único, ya que Jaime Vera recalcó que Chile debe ir a buscar a un entrenador que sepa lo que significa representar al país. "Tiene que ir uno de experiencia. El Pollo Veliz tenía, Sulantay tenía y clasificaron a mundiales".

Una de las opciones que apareció en las últimas horas es la de Cristián Leiva, pero para el Pillo no es suficiente. "No me gusta. Miren la trayectoria para atrás. Los entrenadores de la Sub 20 deben ser de experiencia, que tengan rodaje en el fútbol".

"La juventud está bien, pero hay entrenadores con prestigio que pueden hacerse cargo de la sub 20. Eso tienen que mirar", agregó.

Pero, ¿quién es el candidato ideal para Jaime Vera en la Sub 20? "Nombres no me gusta dar porque a lo mejor puedo ser injusto con los demás", recalcó.

Jaime Vera aprueba opción de Darío Osorio en el AC Milan

Una de las pocas cosas buenas que dejó la actuación de Chile en el Sudamericano Sub 20 fue el rendimiento de Darío Osorio. La joven figura de la U destacó por encima de sus compañeros, llegando incluso a estar en la mira del AC Milan.

El gigante italiano planea llevarse al extremo y así terminar de formarlo en Italia, algo que para Jaime Vera puede ser perfecto. Eso sí, solo si suma minutos. "Si se va jovencito al Milan, allá va a crecer porque la obligación es mayor. Ahora, si no juega lo va a perjudicar".

De hecho, el Pillo enfatiza en que dar el salto sin consagrarse en Chile puede ser un arma de doble filo. "Aquí puede jugar con los adultos y puede crecer, pero si va a Italia y juega en el primer equipo, el crecimiento será enorme".

"Yo creo que tiene que, como todo jugador joven, debe tener la ilusión de ir a Europa. Si se le da la opción de ser titular en la U y romperla, después puede salir", cerró.