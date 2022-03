Patricio Yáñez no cree que los uruguayos vengan blanditos a cerrar las Eliminatorias Qatar 2022: "Son competitivos hasta en los solteros contra casados"

El ex jugador y comentarista en Deportes en Agricultura, asegura que por su experiencia la selección de Uruguay no se vendrá a regalar en su enfrentamiento contra la Roja por las Eliminatorias Qatar 2022, porque no son un plantel donde muchos se vienen a jugar su presencia en el Mundial.