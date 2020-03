Pablo Flamm: "Con el nivel que muestra, Johnny Herrera puede ser nominado a la selección tranquilamente"

Johnny Herrera vivió una jornada especial este pasado jueves. El actual arquero de Everton enfrentó a Universidad de Chile en su regreso al Estadio Nacional tras su polémica salida del Chuncho, en medio del quiebre con Azul Azul.

En la U le ofrecieron un homenaje que el arquero rechazó de forma tajante. En De Fútbol se Habla de DirecTV, Pablo Flamm abordó el hecho y terminó postulando a Herrera a la selección chilena.

“Muy pocas veces comparto las opines de Johnny herrera, pero esta vez sí. Fue muy desafortunado de la parte de la U ofrecerle un homenaje, sabiendo que la herida está abierta y conociendo su carácter. Fue de muy mal gusto”, dijo Flamm.

Agregó que “uno puede entender las buenas intenciones… quiero partir de esa base. Pero no era el momento”.

Siguió complementando que “uno no es quién para aconsejar, pero cuando quieres cerrar una herida o una etapa, no hables más de la U. Dedícate a Everton. Ya fue, aunque el dolor vaya por dentro. Desde que asumieron las sociedades anónimas no hay un feeling ni delicadeza en la salida de los referentes. Léase Colo Colo, la Católica y la U”.

Sentenció: “que Herrera se enfoque en Everton, porque con el nivel que muestra es seleccionable tranquilamente. Es un arquero confiable. A sus 38 años es altamente competitivo y responde. Tranquilamente puede ser nominado”.

