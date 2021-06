Martín Lasarte se niega a dar el once titular y anticipa el duelo ante Bolivia: "No hay dos partidos iguales"

Este viernes a las 17:00 en Cuiabá, Chile enfrentará a Bolivia en su segundo partido en la Copa América que se disputa en Brasil luego de empatar 1-1 con Argentina en su debut en la cita continental.

Un día antes del juego ante los altiplánicos, el entrenador nacional Martín Lasarte habló en conferencia de prensa de lo que será el partido ante el combinado que dirige César Farías.

Consultado derechamente por el once que presentará ante Bolivia, Machete la tiró al córner. "No voy a plantear la formación abiertamente", explicó.

Chile enfrentará a un Bolivia sin Marcelo Moreno Martins (Agencia Uno)

Consultado si hará cambios respecto a lo que mostró la selección ante Argentina, Machete aclara que son cosas muy distintas.

"El fútbol es una cuestión de competencia, hay un rival al frente, y no hay dos partidos iguales. Está claro que vamos a intentar plantear ante Bolivia algún matiz respecto a Argentina, que cuenta con jugadores de nivel muy alto. No significa que Bolivia no lo tenga, pero Argentina es de los equipos más importantes del mundo", explicó.

Respecto al partido que ambas escuadras empataron 1-1 en San Carlos de Apoquindo"Yo creo que el fútbol nos presenta cada fin de semana, cada fecha cosas para aprender. A veces juegas muy bien y no ganas. Y otras veces te someten y sacas un resultado positivo. Bolivia hizo las cosas muy bien en las Eliminatorias, el partido que quiso hacer. Nosotros tuvimos que concretar las cuatro o cinco que tuvimos".