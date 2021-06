Martín Lasarte pone paños fríos sobre Ben Brereton: "El otro día entró bien. No sé si estamos presenciando algo rutilante"

Este viernes a las 17: 00 en el Arena Patanal de Cuiabá se medirán otra vez las selecciones de Chile y Bolivia en duelo válido por el Grupo B de la Copa América que se disputa en Brasil.

La Roja viene de empatar con Argentina 1-1, partido que marcó el debut absoluto de Ben Brereton, delantero que con pocos minutos ilusiona a los hinchas chilenos y más de algún analista lo pide como titular frente a los altiplánicos.

Hoy, Martín Lasarte dio una conferencia de prensa previo al vital encuentro y fue consultado por el atacante del Blackburn Rovers, respecto del cual pidió calma y aseguró que aún no sabe si estamos en presencia de algo rutilante.

Martín Lasarte pide calma por la expectación creada por Ben Brereton (Agencia Uno)

"No sé si lo llegué a comentar, pero teníamos que darle un tiempo de maduración y ensamblaje con sus compañeros. Estamos hablando de alguien que no hablaba una palabra de español. El otro día entró bien. No sé si estamos presenciado algo rutilante", aseguró Machete.

Agregando que "está en el camino, está en el recorrido".

Sobre la verdadera revancha que tiene ante la selección que dirige César Farías, Martín Lasarte afirma que "yo creo que el fútbol nos presenta cada fin de semana, cada fecha cosas para aprender. A veces juegas muy bien y no ganas. Y otras veces te someten y sacas un resultado positivo. Bolivia hizo las cosas muy bien en las Eliminatorias, el partido que quiso hacer. Nosotros tuvimos que concretar las cuatro o cinco que tuvimos".