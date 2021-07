Marta Tejedor, histórica DT de la selección chilena femenina y el choque con Canadá: "Lo veo complicado"

La selección chilena femenina sigue viviendo su sueño después de vivir sus primeros Juegos Olímpicos. La Roja está dando pelea en Tokio 2020 y, pese a caer en el debut ante Gran Bretaña, se ilusiona con dar la sorpresa ante Canadá la madrugada de este sábado.

Una de las personas que conoce de cerca a la interna del elenco nacional es Marta Tejedor. La directora técnica fue una de las pioneras junto al equipo nacional, formando parte desde el año 2007 hasta el 2011.

En conversación exclusiva con RedGol desde España, la DT adelantó lo que será el duelo ante Canadá. "Lo veo complicado en el sentido de que es un muy buen equipo, con experiencia. Tiene jugadoras que han vivido ya mundiales, Juegos Olímpicos. No es como Chile, que está abriendo camino", lanzó.

Marta Tejedor lideró a la Roja femenina hace una década. Foto: Archivo/La Cuarta

Para Tejedor, las Rouges "tienen jugadoras muy buenas, muy potentes, rápidas. Cambiaron de entrenadora hace poco y están siendo una mezcla entre orden y atrevimiento que antes no tenían. Me parece buen equipo".

Eso sí, la directora técnica aconseja a José Letelier para lograr un buen resultado. "Chile habrá hecho su análisis, habrá madurado. Harán el mejor planteamiento posible, en estas últimas grandes instancias hay que llegar a un término medio entre hacer un buen fútbol y brindar espectáculo, pero también buscar el resultado para la clasificación".

Por otro lado, no escondió su alegría por ver a la Roja superando metas que hace una década parecían imposibles. "Claro, estoy orgullosa no solo por Christiane, sino muchas de las que están ahí. Hay unas pocas que no conozco porque son nuevas, pero hay muchas con las que tuve relación y deseo que triunfen".

Pero pese a ello, Tejedor no se siente como uno de los pilares. "Fui una parte de ello. Fueron muchas cosas, casi todos los grandes éxitos no responden a una sola acción, sino a movimientos de muchas personas. Y cuando digo muchas, no son solo las que están al lado de la cancha, sino también la familia, lo social y el cambio cultural".

"Cuando se comienza un proceso bien planteado y con continuidad, llegarán éxitos grandes o relativos, algo tiene que llegar. Se ha ido recogiendo el trabajo de muchos años. Estas jugadoras han hecho sacrificios de los que quizás no todo el mundo es conciente", agregó.

Finalmente se metió en el debate sobre Christiane Endler como la mejor arquera del mundo. "Siempre depende de una opinión. Puede serlo para mí y para otra persona no. Para mí, sí lo es, pero no soy objetiva en este caso. No hay una verdad definitiva. Evidentemente está entre las tres mejores", sentenció.