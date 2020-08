Revelan perfecto y armonioso trabajo táctico de Bielsa en Chile: “Verlo desde atrás era mejor que el Cirque du Soleil”

Marcelo Bielsa, tras su gran campaña que llevó al Leeds United de vuelta a la Premier League, ha reflotado en el mundo futbolero de Chile, donde dejó un gran recuerdo con sus años al mando de la Roja en el principio de la generación dorada.

Y un nuevo antecedente lo agregó Miguel Pinto, hoy arquero de Colo Colo, que fue con el rosarino hasta el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Lo considero uno de los mejores entrenadores de mi carrera. El factor más importante que tuvo fue no ponerle límites al jugador, no ponerle tope al jugador. Un jugador que llegaba a la selección pensaba que no podía dar más y él nos obligaba”, dijo el portero a DaleAlbo.

Además, graficó de una manera muy particular el cómo Bielsa tenía automatizados los movimientos de los futbolistas tanto en los partidos como en los entrenamientos, algo que podía ver desde una posición privilegiada desde el arco.

“Los compañeros se tenían que saber de memoria cuatro posiciones para una jugada, verlo desde atrás era mejor que ver el Cirque du Soleil”, recalcó.

Sobre Sudáfrica 2010, no quiere saber más del ruidito recordado. “Al principio pensé que era un sonido de estadio, de parlante, como van a mantener la vuvuzela 90 minutos sonando. Era fastidioso, y es un sello del Mundial. Si uno lo escucha, te recuerda esos momentos”, dijo.

“Participar en el Mundial me llena de orgullo, me hubiera encantado haber jugado, en mi puesto es difícil, porque hay pocos partidos y Claudio (Bravo) lo venía haciendo de la mejor manera”, abundó.

Su regreso a la Roja y el recambio



Una pregunta clásica a un jugador de ya 37 años como Pinto es si la etapa en la Roja está cerrada, pero para el arquero no es así en ningún caso.

“Siempre, siempre, siempre van a estar las ganas. Siempre que uno esté ligado a la actividad, siempre va a estar la ilusión de vestir la Roja”, sentenció.

Marcelo Bielsa durante el Mundial de Sudáfrica 2010 en la banca de la Roja. | Foto: Getty Images

“Es la selección, lo que todos soñamos, en ese sentido no veo el cerrarse, el casarse con el tema de decir ‘no, yo jugadores más veteranos no los voy a llamar’, porque al final los puedes terminar necesitando. Los que tienen que estar son los mejores, sino pregúntale a Buffon. ¿Qué le van a decir? El mismo Jean (Beausejour), el Mago (Valdivia), más allá de la edad, si están en condición, son un aporte, si te dan la posibilidad de ir a Mundial o ganar otra Copa América, hay que llamarlos”, puntualizó.

Asimismo, dijo de la sangre nueva que “se habla de recambio como una obligación y se pide un recambio muy rápido. Si no se te dan los resultados, para afuera. El fútbol te exige tener a los mejores en la cancha, a los que tienen esa experiencia. Si ya ves que físicamente no son de tu gusto o no rinden, ahí hacer los cambios”.

“Los más jóvenes se tienen ganar la posibilidad de estar en la selección, primero rindiendo en los equipos que están. Si un equipo logra grandes cosas, gana un título, por más que el arquero, el defensa, el mediocampista no haya tenido un buen campeonato, va a resaltar igual. Ahí vamos a meter un poco más el acelerador, si llama a uno, va a tener que subir la edad de tope, como en las AFP”, complementó.

Finalmente, confesó que le hubiera gustado vivir las Copa América. “Estoy muy contento por los logros de Chile, estaría más feliz si hubiera participado, pero estoy contento porque se logró y se puede volver a lograr, no es algo inalcanzable”, concluyó.