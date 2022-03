Complejo escenario vive la selección chilena actualmente, debido a que tras la eliminación del Mundial de Qatar deja un vacío grande. Si bien Martín Lasarte puede continuar algunos meses más en la banca, básicamente para preparar amistosos, la nueva dirigencia de la ANFP que será elegida a fin de año debe encontrar a un nuevo DT.

En ese escenario, Marcelo Barticciotto plantea que no será una tarea sencilla para los dirigentes. "Difícil encontrar un nombre, no hay muchos. Hay que ver quién va a querer venir", comentó en Radio Cooperativa.

Agregó que "es un desafío, aunque Chile es una selección que en definitiva impone respeto" y se la jugó por el nombre de Ricardo Gareca, actual entrenador de Perú que jugará el repechaje ante Australia o Emiratos Árabes.

"Gareca podría ser uno, es un nombre importante, pero no creo que se vaya de Perú, incluso aunque no clasifique al Mundial. Es respetado y reconocido, cambiaría eso por algo que es incierto. Su equipo juega a algo, tiene funcionamiento", comentó el campeón de América en 1991.

También nombró a los pocos nombres que juegan en el extranjero: "Gallese, Advíncula, Tapia, Carrillo, Cueva, y Lapadula, son seis. Aunque ojo que Perú no está teniendo recambio, juegan los mismos que fueron al Mundial pasado".

Además postuló a Gustavo Quinteros. "Se escucha mucho, está a mano, pero hoy no quiso hablar del tema. Y está bien que no se refiera por respeto a Colo Colo. Debe pensarlo un poco más".

Barti aseguró que eso sí, antes de pensar en el técnico de la adulta se fortalezcan las divisiones inferiores. "Patricio Ormazábal (Sub 20) y Hernán Caputto (Sub 17) deben tener continuidad. Seguir con un proceso que no empezó hace mucho. Conocen a los futbolistas y hay que trabajar desde ahí, de la Sub 17 y Sub 20, o los que hoy tienen 21 años. Hay materia prima ahí, hay que trabajarlos, competir más. Hace años no vamos a una gira internacional", fue el diagnóstico.