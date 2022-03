Parece broma. La selección chilena se jugará la clasificación al Mundial de Qatar en dos partidos, ante Brasil en Río de Janeiro y Uruguay en Santiago, el 24 y 29 de marzo respectivamente, en el cierre de las eliminatorias. Pero no habrá tiempo para ensayar.

El director deportivo nacional, Francis Cagigao, aseguró que el técnico Martín Lasarte sólo podrá contar con el plantel completo de la Roja en dos entrenamientos, el martes 22 y el miércoles 23 antes de viajar a Brasil para el penúltimo desafío.

Todo esto es producto de las limitaciones de los clubes del exterior para liberar a sus jugadores, especialmente en México e Inglaterra; pero también a la decisión de los clubes chilenos de no ceder sus jugadores antes de la fecha descrita por el Calendario FIFA.

La situación obviamente va en detrimento de las opciones de Chile y según el ex mundialista Leonardo Véliz, se explica claramente por las cuotas de poder que tienen las sociedades anónimas deportivas frente a la Roja y la ANFP.

"Estamos con la soga al cuello y necesitamos que venga alguien con una tijera para que la corte y podamos respirar hasta el final. El fútbol chileno ha sido muy mezquino con la selección, con Martín Lasarte, con (el presidente de la ANFP) Pablo Milad", lamentó el Pollo.

El ex seleccionador mundialista sub 17 y sub 20 se fue con todo: "En el futbol chileno ya se expandió el cáncer, no se cuida como corresponde un producto porque fallan todas las partes. Hoy se necesita un empujón para estar en Qatar, es difícil, pero no hay voluntad".

Un repaso por el pasado permite comparar la importancia que se le dio a la Roja en el pasado. "Los ex presidentes de la ANFP se ponían de acuerdo con los clubes y se les convencía. Antes, todos los presidentes eran chilenos y los clubes eran corporaciones. En cambio, ahora con las sociedades anónimas hay otros intereses y el fútbol está en manos extranjeras, de argentinos, de mexicanos", lamenta Véliz.

Finalmente, el Pollo critica el egoísmo de las partes y la decisión de "privilegiar los puntos del fin de semana antes de entregarle a la selección el apoyo incondicional. Es porque hoy existen otros intereses, porque lamentablemente el fútbol chileno está en manos de extranjeros. Es así", completa el ex delantero.

Recuerda que podrás ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con conexión fija o wifi de internet, en territorio chileno, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.