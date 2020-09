Las verdaderas razones por las que Johnny Herrera se quedó fuera de la selección de Claudio Borghi

La mayor ausencia durante el ciclo de Claudio Borghi al mando de la selección chilena entre 2011 y 2012, fue la de Johnny Herrera. El golero vivía años dorados en Universidad de Chile, con un tricampeonato y la Copa Sudamericana como saldo. Pero no aparecía en la Roja.

La historia diría que el arquero angolino recién aparecería con la llegada de Jorge Sampaoli a la Roja. Y nunca más faltó, como primera alternativa al estelar Claudio Bravo. Totalizó 24 partidos y jugó Eliminatorias y Copa de las Confederaciones como titular.

Pero nunca quedó claro por qué Borghi prescindió de él. Y la explicación la tiene el preparador de arqueros del Bichi, Carlos San Martín, quien se confesó con el micrófono de Después Te Explico por Redgol.

"Fue una cuestión de gustos, nada más que por eso. Se empezaron a decir muchas cosas, pero la verdad es que veíamos que para el momento los arqueros que llevábamos eran los mejores. Y son momentos y son gustos", sentenció el legendario portero de Audax Italiano.

"Nosotros considerábamos que los arqueros para ese momento eran los que citábamos. Estaba Claudio, Miguel Pinto y un tercero más joven para que se fuera empapando de lo que era la selección. Por ahí pasaba la decisión de los arqueros que llevábamos al proceso", agregó.

Johnny Herrera respondió en la selección cuando fue requerido en eliminatorias y la Copa de las Confederaciones. Foto: Agencia Uno

De todas formas, San Martín descarta que la militancia azul le hubiera pasado la cuenta al angolino. "No sé si nos sumó o nos restó. Eso no lo sabemos. Pero por ser de la U, eso no. En su momento fueron convocados muchos jguadores de la U, se mezclaron con los de Colo Colo y no hubo ningún problema", reconoce.

Finalmente, se somete al juicio de la historia. "Capaz que con el tiempo estuvimos equivocados, pero es una opción que puede ser. Estábamos convencidos de que los arqueros que llamábamos eran los mejores para nuestro grupo, para nuestro equipo y para nuestra forma", completó.