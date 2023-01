El periodista analizó la eliminación de la Roja del Sudamericano, apuntando directo al ex director deportivo nacional. Recordó la polémica pelea entre ambos y apuntó a las decisiones de los dirigentes.

Juan Cristóbal Guarello factura y hace bolsa a Francis Cagigao por la Sub 20: "Payaso Nº1"

Sudamericano Sub 20

Después de mucho esperarlo, Juan Cristóbal Guarello tuvo su esperada revancha con Francis Cagigao. Tras el episodio que ambos protagonizaron en Radio ADN, ahora el periodista arremetió con todo contra el ex director deportivo y los resultados del proyecto que lideró en nuestro país.

Luego del fracaso de la selección chilena en el Sudamericano Sub 20, muchos dardos apuntaron a Patricio Ormazábal. Sin embargo, para el otrora tenor los problemas mostrado por la Roja tienen un punto inicial mucho antes.

"Hay un problema que es más de fondo: ¿Quién pone a Ormazábal y por qué? Podemos echarle la culpa y darle, pero no es un técnico que tenga ni la capacidad, ni trayectoria para agarrar una Sub 20. Llega a la selección porque Cagigao lo pone ahí por intermedio de Ogalde, que lo puso a él. Vio un perfecto títere para manejarlo. En amistosos escuchamos la voz de Cagigao dando instrucciones", lanzó en la última edición de Deportes en Agricultura.

Fue ahí donde Juan Cristóbal Guarello sacó a la mesa el proyecto con el que Francis Cagigao aseguraba revolucionar el fútbol chileno. "En la adulta se mandaron condoros, pero en la Sub 20, el plan de scouting nunca antes visto en Chile, se andaba paseando con la carpeta el chanta por todo Chile después de un año y medio rascándose las gónadas. Y resultó que la Sub 20 jugó como tenía que jugar nomás, con decisiones muy curiosas".

El periodista no se detuvo y siguió con su crítica, incluso apuntando a colegas. "Aquí se nos vendió una pescada larga, que me costó la salida de una radio con un tipo carísimo, que quintuplica el sueldo de cualquier DT de inferiores. Su cadena de errores fue tan grande que no se pudo sostener, pero vi programas donde fue recibido con aplausos y le daban pases gol. Se instaló que ahora sí, que el plan de scouting y terminan poniendo a los mismo jugadores, con un entrenador sin capacidad y pasa lo mismo. Para eso dejamos al Flaco Leiva.

En esa misma línea, Juan Cristóbal Guarello recalcó que "mientras la cabeza del fútbol chileno le compre la pomada a cualquier versero nunca vamos a salir del hoyo. El problema es creerle a los predicadores, creer que las enfermedades las vas a curar bailándole a la luna".

"Lo peor de todo es que se vendió la pomada de que el fútbol chileno a partir de un plan cambiaría rotundamente. Que era una revolución que nunca antes se había hecho y hubo pelotudos que se la tragaron, la compraron y al payaso número 1 lo aplaudieron en televisión. En ESPN con Solabarrieta dirigiendo. Es la verdad", remató.

Guarello sale en defensa de Thompson y Roco, los grandes ausentes de la Roja Sub 20

La participación de la selección chilena en el Sudamericano Sub 20 comenzó con problemas desde la nómina. Jordhy Thompson y Bastián Roco quedaron fuera de la convocatoria para el torneo, lo que dejó varias dudas.

Ante esto, Juan Cristóbal Guarello salió en defensa de ambos y aprovechó de dejar un palo a Patricio Ormazába. "El viernes le preguntaron (al DT) por qué no había jugado Osorio. Dijo que lo que haga allá no le importa, le importa lo de acá. Entonces me pregunto que está trabajando mal, porque si rinde más con la U que con la selección es porque estás trabajando mal".

Ahí se metió de lleno en el caso de ambos jugadores. "Lo mismo Jordhy Thompson, de por qué no está siendo que pudo dar otra cosa. Dicen que no da en la selección como en Colo Colo. Entonces el que trabaja mal y no le está sacando rendimiento es Ormazábal".

Juan Cristóbal Guarello recalcó que el problema con ellos es por otras razones. "Él y Roco tienen el mismo representante, a los dos los sacan el mismo día de la selección y Roco está en conflicto con su club porque que le quieren meter un representante con influencia en la selección".

Para finalizar, enfatizó que el joven defensor quedó a la deriva y sin apoyo de su equipo. "A Huachipato ni le importó, alegaron los hinchas porque Huachipato utilizó a la selección para presionar a Roco. Aquí se arma la figura. Eso demuestra una arista más".