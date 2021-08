Guarello sostuvo que el "payasito" a Loustau fue la condena del Rey Arturo en el duelo contra Brasil en Copa América, hecho que le costó una de dos multas a Chile. Para el comentarista de Radio ADN no hay doble discurso: debe pagar el jugador.

Juan Cristóbal Guarello quiere que la multa la pague Arturo Vidal: "Vamos a ver si tienen pantalones para cobrarle, mala costumbre de no aceptar las responsabilidades"

Este jueves la Conmebol le cayó a la Federación de Fútbol de Chile con dos multas de 15 mil dólares cada una por los dichos de Arturo Vidal contra el árbitro Patricio Loustau tras la eliminación de la Roja en Copa América contra Brasil y otra por el quiebre de la burbuja sanitaria tras el ingreso del famoso peluquero a la concentración.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello abordó el tema dejando una crítica para Vidal. El reconocido periodista espera que sea el Rey Arturo el que se haga cargo de sus palabras y la multa.

“Se necesitaba un árbitro con pantalones y justo, no uno que quiera ser el payasito del partido”, dijo entonces el mediocampista de la selección chilena.

Guarello consideró que “la multa la paga la ANFP porque es la forma de cobrar, porque esperando el día que el jugador pase por ventanilla pasan diez años. Vamos a ver si tienen pantalones para cobrarle a Vidal”.

Agregó que “es lo mismo que si vas a una cobertura por Radio ADN o TNT Sports y te agarras a combos, y tenga que pagar el medio.... Tienes que pagar tú aunque estés representando a la radio o canal. Existe la mala costumbre de la infantilización del futbolista, de no aceptar las responsabilidades personales, eso de ser adulto para unas cosas y para otros ser niño”.

“Hasta antes de decirle payasito iba bien, ahí le pega el volantazo. Neymar dijo de Tobar que era arrogante y falto de respeto, listo. En ninguna parte lo insulta. Pedro Gallese dijo que no podía hablar con Tobar porque insultaba a sus compañeros. Tampoco lo insulta. No hay un denuesto o un garabato. El calificativo es el que mata a Vidal. Tenía que decirle que no estaba a la altura o que era muy autoritario”, complementó.

Por último sentencia que “decirle payasito al árbitro no es tan grave, pero en el mecanismo de control del fútbol estas cosas las tienen bien acotadas para que no pasen a mayores, es como una falta táctica”.