La selección chilena probó nuevas fórmulas y nombres en el primer partido de Eduardo Berizzo como DT ante Corea del Sur, equipo que calienta motores para el Mundial de Qatar 2022. El resultado fue un inapelable 2-0 para los locales ante una Roja que mostró varias novedades, como a Gary Medel de regreso en la posición donde comenzó su carrera: de volante de contención para dejar a Benjamín Kuscevic y Paulo Díaz en la zaga.

No obstante, Johnny Herrera cree que ya no es momento del Pitbull de 6. “Para mí, Medel no debe jugar de contención ya. Te pide un desgaste físico mucho más grande. Los volantes de contención son los que más corren en estos esquemas. Te caes a pedazos con la diferencia de gasto de energía de central a volante. Y si ya tienes tu recorrido, puedes terminar rompiendo a los jugadores. Ahí creo que Medel está siendo perjudicado, tiene que jugar de central y que elija. Y si hay centrales como Díaz y Kuscevic, va a tener que elegir (Eduardo Berizzo)”, manifestó el Samurai en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

No obstante, para el ex arquero de Universidad de Chile el saldo es positivo. “A mí me agradó la postura del equipo, la impronta al entrar a la cancha, el bucar el partido, achicar espacios, el planteamiento de Berizzo en muy poco tiempo, llegó la semana pasada y no se sabía si viajaba, incluso. Pero se vio un equipo con dinámica, riesgo y eso da tranquilidad. Va a mostrar una línea de fútbol, que es lo que me he aburrido de pedir, tomar riesgos, presionar”, recalcó.

“Es la primera vez que se juega con este esquema y la defensa Chile no estuvo bien, pero son cosas corregibles, como no salir tanto por el medio o saltarse la primera línea y buscar un pelotazo más largo en vez de siempre querer salir con el volante. El entrenador lo va a realizar. Tengo muchas expectativas de este nuevo proceso, si no pasa nada extraño camino al próximo Mundial, Chile debería estar. Sólo le deseo éxito”, cerró.

El próximo desafío de Chile será este viernes a las 2:15 de la madrugada de nuestro país ante Túnez por la Copa Kirín. Dependiendo del resultado, luego la Roja jugará la final o el tercer puesto con Japón o Ghana el martes 14 de junio.