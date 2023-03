La selección chilena conoció el fixture de las próximas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026. Y existe consenso en que el inicio no es nada sencillo, toda vez que la Roja deberá visitar en septiembre a Uruguay en el mítico estadio Centenario de Montevideo, y luego será anfitrión de Colombia. Es decir, dos rivales directos por el boleto mundialista.

El panorama no deja tranquilo a nadie, sobre todo porque Eduardo Berizzo cumplirá en mayo un año de trabajo con el combinado nacional, pero no ha podido ganar en siente amistosos disputados ante Corea del Sur (0-2), Túnez (0-2), Ghana (0-0), Marruecos (0-2), Qatar (2-2), Polonia (0-1) y Eslovaquia (0-0).

En ese sentido, el ex seleccionado Jorge Aravena cree que más que mirar el calendario, "hay que jugar contra las nueve selecciones. Lo importante es conseguir la cantidad de puntos que nos dé la oportunidad de clasificar".

"Para Berizzo está complicado, en el sentido de que todavía está buscando alternativas para la selección, y los jugadores que nos dieron estos triunfos tan maravillosos, muchos ya no están para la selección", agrega el ex atacante y autor de 22 goles con la selección chilena.

Jaime Vera mira el fixture y suspira. "Difícil, pero bueno, hay que jugar. Esto es así. Obviamente que el primer partido con Uruguay es lo más difícil, pero vamos a ver. Chile está al debe, cuántos partidos que no gana y que no muestra claridad. Espero que en las eliminatorias sea diferente, todos esperamos eso", reflexiona el Pillo.

Con el amistoso ante Paraguay del próximo 27 de marzo en la mira, Vera cree que un nuevo tropiezo no será caída para Berizzo. "No lo condiciona, creo que la ANFP está contenta con el trabajo de él, nadie desconoce que trabaja bien, pero esto es por resultado. Pero que lo midan en los resultados de la competencia, no en los amistosos", propone.