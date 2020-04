Jaime Valdés esclarece la polémica con Gary Medel en la Roja: "No tuve problemas, si al final yo me lesioné"

Jaime Valdés tuvo una noche llena de entretención, risas y sin censura a través de Instagram. El ex jugador del Cacique participó en el late nocturno de un mago/humorista llamado Rodrigo Tolzen de Concepción.

El volante habló de todo y al ser consultado por su polémica que tuvo con Gary Medel, quien se refirió a su persona hace unos años con la siguiente frase, "cuando vino no duró ni un entrenamiento. Pide recambio, pone una foto de él y tiene 37 años”, respondió y no se guardó nada.

“En su momento lo aclaré. La cuenta de Cac1ke la manejaba otra persona cuando Chile quedó eliminado para ir al Mundial. Ese muchacho sacó un Twitter pidiendo el recambio y me ponía a mí y a Matías”, contó

Además agregó que, “como mi compadre es fanático del fútbol tenía rabia y colocó ese tweet. Yo no me postulaba para la selección, estaba muy bien en Colo Colo”.

Valdés siguió contando la polémica que se formó por dicho tweet. “Al día siguiente le ponen el micrófono a Gary, para sacar eso que dijo. No tuve ningún problema con las declaraciones que dijo, si al final yo fui y me lesioné (risas). Sampaoli me llamó, tres o cuatro veces. Las veces que entrené tuve la mala suerte de lesionarme”, explicó

Para finalizar, el Pájaro contó que nunca hablo con Gary, pero que si lo hizo con Claudio Bravo, capitán de la Roja en ese entonces. “Con Medel, no, porque yo creo que en el momento que dice eso estaba caliente. Con Claudio Bravo lo hablé, él fue el primero en atacar a la cuenta Cac1ke oficial. No hubo ningún problema con Claudio Bravo, entendió y me pidió disculpas por entender”, sentenció.