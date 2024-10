A pesar de ser el equipo protagonista de la temporada 2024/25 en esas tierras, este jueves el Midtjylland sufrió un duro revés. El equipo de Darío Osorio no pudo con el Brondby y cayó por la cuenta mínima, despidiéndose de la Copa de Dinamarca.

En el duelo por los octavos de final del certamen, el elenco del ex Universidad de Chile no vio una y no supo aprovechar el tener un hombre de más por casi media hora. La Joya ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo hacer nada para ayudar a sus compañeros.

Su situación sin duda preocupa, especialmente porque en los próximos días se conocerá la nómina de la selección chilena para las Eliminatorias Sudamericanas en noviembre. Ahí está llamado a ser figura, pero por ahora está muy lejos de eso.

Darío Osorio y Midtjylland se despiden de la Copa de Dinamarca

Midtjylland tenía la oportunidad de seguir soñando con el triplete este jueves ante el Brondby. En los octavos de final de la Copa de Dinamarca el equipo de Darío Osorio, que comenzó en la banca, era el gran favorito pero terminó sufriendo una derrota dolorosa por 1 a 0.

Midtjylland dijo adiós a la Copa de Dinamarca con Darío Osorio en el segundo tiempo. Foto: Midtjylland.

El dueño de casa quería hacerse fuerte como local y logró dar un golpe antes de los 20 minutos de juego. Fue en los 18′ cuando Mileta Rajovic conectó un cabezazo letal en el límite del área chica para marcar el único gol del encuentro.

Con las cosas cuesta arriba, el Midtjylland decidió hacer cambios en el descanso y mandó a Darío Osorio a la cancha. La Joya hizo todo lo que pudo para desequilibrar, pero no encontraría nunca la llave para abrir la puerta rumbo a la remontada.

La ilusión llegó en los 53′, cuando quien era el héroe de la jornada se transformó en villano. Mileta Rajovic se ganó la tarjeta roja y dejó al Brondby con un hombre menos, lo que le dejaba servida las cosas al elenco del chileno para ir por la hazaña.

No obstante, ni con un jugador más el Ulvene logró encontrar el empate. Después de 6 minutos de tiempo extra, el juez tocó el silbato y sentenció la eliminación del líder del torneo danés.

Darío Osorio y Midtjylland se despiden de la Copa de Dinamarca, cambiando el foco a la Superliga y la UEFA Europa League, lo que le queda esta temporada. La Joya hizo lo que pudo, pero su equipo no vio una en una jornada ingrata.

¿Cuáles son los números de Darío Osorio esta temporada?

Tras el duelo con el Brondby, Darío Osorio llegó a los 20 partidos oficiales esta temporada con el Midtjylland. En ellos ha marcado 3 goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 1.324 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido del Midtjylland?

Ya eliminados, el Midtjylland buscará su revancha ante el Brondby, ahora en el torneo local. El próximo domingo 3 de noviembre desde las 10:00 horas ambos elencos volverán a enfrentarse, ahora con el equipo del chileno como local.