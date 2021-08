La selección chiena tiene un panorama difícil de cara a la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Alexis Sánchez no ha logrado recuperarse de sus problemas físicos y es casi un hecho que no estará presente para los duelos ante Brasil, Ecuador y Colombia.

La situación genera un tremendo dolor de cabeza para Martín Lasarte, que no podrá contar con el delantero del Inter de Milán para una instancia clave rumbo a la cita deportiva. Y es que con nueve puntos en juego, se podría dar el gran salto o caer a un hoyo del que no se pueda escapar.

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello analizó el panorama en el que queda la Roja. El periodista pidió a machete tener ojo con la forma en que está atacando el equipo, que ha extrañado los goles en sus últimos encuentros.

Brereton será la gran apuesta si Alexis Sánchez no llega a las eliminatorias. Foto: Agencia Uno

"Nadie golea ni se lleva por delante a Chile. El problema es que nosotros tampoco lo hacemos. Hay un momento donde debes controlar y ganar. Ahí está costando mucho", señaló el reportero, quien luego lamentó lo que vive Alexis y como eso afecta al equipo.

"Dentro de la escasez y trayectoria de cada uno, ese tridente podía dar un plus en un momento necesario. Lasarte va a tener que inventar algo, porque insistir con la forma de atacar en Copa América no sirve", lanzó.

Fue en ese momento que Guarello le dejó un aviso a Lasarte sobre Ben Brereton Díaz. El delantero marcó con el Blackburn Rovers de cabeza y el periodista pidió utilizarlo en esa vía. "Ojo que el gol que hizo el fin de semana te demuestra que puede ganar por ahí, por arriba".

Finalmente abordó la situación de Leonardo Gil, uno de los mejores del Campeonato Nacional y que se ilusiona con un llamado. "No me parecería una locura que en algún momento te pueda meter pelotas con intensión. Ahora, el nivel de marcas no es como en la liga chilena", sentenció.