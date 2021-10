Juan Cristóbal Guarello se sumó al debate sobre el real aporte de Ben Brereton Díaz en la selección chilena. El inglés-chileno de los registros del Blackburn Rovers viene de abrir el marcador contra Paraguay en el trascendental triunfo de la Roja, pero Rafael Olarra consideró que el delantero aporta más actitud que herramientas futbolísticas.

Este miércoles fue Martín Lasarte el respondió sobre las bulladas declaraciones de Olarra y defendió al atacante. Para Juan Cristóbal Guarello aún falta que el DT de la Roja se cuadre con Brereton y se sumó a la defensa del aporte del inglés.

“Hay una cosa que hay que precisar bien: los fenómenos mediáticos, más allá de lo futbolístico, tienden a distorsionar lo que realmente es el aporte en la cancha. Pero en este momento de la selección chilena el aporte de Brereton es muy grande por lo que hay”, dijo Guarello en Radio ADN.

El periodista agrega: “entonces empezar a decir lo que debería ser nuestro nueve… no. No hay otro igual. Los 9 de similares característica que pusiste no te rindieron. Hay 10 nueve mejores en los últimos años del fútbol chileno, es más Zamorano, es más Salas, el Chupete Suazo. No sé si Reinaldo Navia en su mejor momento es menos, pero Brereton es un jugador que está creciendo y es un gran aporte. No hay que volverse locos porque el momento de la selección es complicado y aún está lejos (del Mundial)”.

“Pero también me gustaría que Lasarte, que está bien que lo proteja, pero un poquito más de cariño…. Brereton no habla español, no le importa lo que diga Lasarte en conferencia y capaz le traducen un poquito y hasta se aburre, pero también un poquito de cariño”, complementó el destacado comunicador.

Guarello sentenció que “la banca chilena ha actuado con suspicacias sobre Brereton. Que hay que llevarlo, esperarlo, pero sigue en ese tono. Cuando Chile jugó mal, Ben también jugó mal. Si no es Pelé. Pero me gustaría un poquito más de convencimiento y si te rindió bien de 9 ponlo allá. Contra la banda va a correr y te la va a pedir, pero se pierde”.

La selección chilena enfrenta a Venezuela este jueves desde las 21:00 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo por la fecha 12 de las eliminatorias a Qatar 2022, esta vez obligada a ganar por el envión anímico que significó el triunfo ante Paraguay.

