Francisco Eguiluz revienta a Berizzo por no convocar a Damián Pizarro: "Lo tiene todo"

La Selección Chilena se prepara con todo para el amistoso que disputará el próximo lunes ante Paraguay en el Estadio Monumental. El elenco de Eduardo Berizzo necesita un triunfo luego de más de un año sin conseguir victorias y da la sensación que en este partido es más que un simple amistoso.

Y uno de los puntos a resolver en La Roja es la falta de efectividad en ataque. Y es que, además de Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, hace años que nuestro fútbol no logra sacar atacantes que rindan en La Roja y por ende se hace urgente ir encontrando nuevas alternativas.

Es por eso que Francisco Eguiluz, en el programa Agenda Matinal de Todo Es Cancha, sorprendió al revelar quién sería su tapado en esta Roja: Damián Pizarro. El delantero viene de anotar con Colo Colo en El Salvador su primer gol profesional y a los 17 años ya asoma como una alternativa válida para Gustavo Quinteros.

Sin embargo, el atacante, más allá de lo ocurrido en divisiones inferiores, sería una absoluta sorpresa en una nómina adulta, considerando que Pizarro todavía no es titular en su equipo.

Pero Eguiluz no lo ve así y lanzó que "¿Por qué no llamar? Si tú sabes que no van a jugar, pero llámalos para que comiencen a convivir, que entrenen, que se peguen con Gary Medel y con Arturo Vidal, así es la única manera".

"Tiene que llamar al chico Damián Pizarro, el 9 de Colo Colo. Si ese cabro Pizarro está condenado a ser seleccionado nacional, está condenado porque lo tiene todo", sentenció.

"Con este grupito chico no llegas al Mundial ni a palos porque se te caen tres jugadores y no sabes a quién llamar", cerró.