La selección chilena dio a conocer la nómina con la que enfrentará la doble jornada de noviembre en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 en la que se incluyeron, de manera sorpresiva, dos jugadores que tienen lesión informada según sus clubes: Charles Aránguiz y Erick Pulgar.

El tema causó revuelo y una de las reacciones llegó por parte de Patricio Yáñez en Deportes en Agricultura. "Son preguntas para Cagigao, para el técnico y para los médicos. Yo me imagino que habrán conversado con ellos y le habrán dicho 'yo puedo estar'", manifestó el exjugador.

El panelista del programa radial espera que la situación sea así y se evite problemas tanto con Bayer Leverkusen como con Fiorentina. "Si no, no tiene ningún sentido porque sino es un tremendo error convocar a un jugador que después se tenga que devolver", indicó durante su intervención.

"Yo me imagino que algún examen o alguna conversación tendrán con los médicos en Alemania, les guste o no les guste. Yo me imagino que los sacaron de circulación para evitar algo más importante y no es porque tenga lesión sino que los exámenes demuestran que está al borde de una lesión", añadió.

Cristián Caamaño también se refirió al caso de Aránguiz y Pulgar con Chile. "Lo que decía el comunicado específico es que podían volver con su club después de la doble fecha. La selección se aferra a eso, a que no existe una prohibición de convocarlos porque así lo dejan reservado y los jugadores pueden venir si es que ellos estiman".