La selección chilena tiene un plan para la visita a Colombia en Barranquilla para poner fin a la triple jornada de este mes de septiembre por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 y es usar a Arturo Vidal como la referencia ofensiva ante ausencias como las de Eduardo Vargas, Alexis Sánchez y Ben Brereton.

El Rey es el máximo anotador de la Roja en este camino al mundial con cuatro tantos y sus experiencia previa en algún momento con Barcelona y para Luka Tudor el plan no cierra. "No me gusta, no me gusta porque vuelvo a insistir que cuando uno tiene a un jugador que en el papel va a jugar de 9 pero no es 9, menos Vidal", afirmó en Los Tenores de Radio ADN.

"A él le cuesta jugar de espaldas, no es rápido en los últimos metros como para ganar una diagonal o una pelota a la espalda de los centrales salvo que venga un buen centro o un pelotazo a espaldas de los centrales. Pero tampoco es fácil porque quién te lo mete el centro si vamos a jugar con línea de cuatro y los laterales no van a pasar", añadió.

El exfutbolista le agrada más otro tipo de planteamiento por parte de Martín Lasarte. "Yo sigo insistiendo en que hay que jugar con dos delanteros, con dos nueve incluso, con Morales y Valencia, dos tipos metidos en el área porque así se pueden subir posiciones. Uno de los dos puede aguantar la pelota y ahí sí se le pueden generar ocasiones a Vidal".

Para Tudor, el plan de Chile ante Colombia con este planteamiento es empatar en Barranquilla. "Esa es la idea, sacar el punto, va a defender. En el fondo es verdad que uno no se tiene que jugar toda toda la vida, quedan partidos y ya llegará, yo estoy pensando que es lo que está pensando Lasarte", manifestó.