La selección chilena dijo adiós a la oportunidad de ir al Mundial de Qatar 2022 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas pues cayó 2-0 frente a Uruguay pues incluso si el resultado hubiese sido al revés, hubiese sido insuficiente ante la cómoda victoria que obtuvo Perú frente a Paraguay para quedarse con el puesto de repechaje.

Muchos análisis se han hecho sentir en este días después pero uno de los más duros fue el de José Luis Villanueva, que no solo se lo atribuye con lo que pasó con la Roja. "Para construir algo malo, tuvo que haber sido planificado malo. Creo que vamos más allá, es un problema conceptual. El problema de la selección chilena y del fútbol chileno es conceptual", dijo en Radio Pauta.

"Hoy día lo que estás ofreciendo es ordinario, desde la liga y no lo digo yo, lo dijo Arturo Vidal. Si él es capaz de hacer este análisis por qué no los hace uno de los tantos sinvergüenzas que está sentado allá que tiene estudios, que tiene empresas, que tiene capacidad comercial, que tiene contactos. ¿Por qué esos sinvergüenzas no son capaces de ordenarse y decir 'compadre, acá hay un problema y el problema somos nosotros'?", añadió.

El exfutbolista continuó con su duro discurso. "¿Quién es más problema de nosotros? Tú, tú y tú y para afuera. ¿Por qué eres problema? Porque este te compró el club y tú eres el monigote del representante que está mandando en tu club y no en el tuyo sino en los cuatro del conglomerado que están dominando y haciendo que no juegue el cabro más bueno sino que tiene el representante que manda y que el cabro que es más bueno tiene que irse a Tercera División", puntualizó.

Allí fue contundente con los clubes y representantes. "A ti lo único que te interesa es que vendan al f**cking jugador, dejó de ser una industria deportiva y es una industria de transacción de jugadores y me tienen hasta la coronilla con esta cuestión de hacernos los estúpidos todos diciendo qué buena la aparación de un jugador cinco minutos buenos en el torneo y resulta que es la figura y lo vendieron en cuatro millones de dólares pero el cabro no existe".

Villanueva prosiguió dando su tremendo balance de lo que sucede. "Entonces al final estamos todos con estupidez colectiva maravillándonos, basta de esa mentira, empecemos a hacer las cosas como son. Loco, el mejor jugador de Chile es uno que hace siete goles en una temporada. Basta", apuntó.