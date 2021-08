César Pinares hace autocrítica por su actuación en la Roja: "No pude aportar el granito de arena que sé que puedo"

Los últimos meses de César Pinares han sido complicados por la poca continuidad en Gremio y unas actuaciones irregulares con la selección chilena, especialmente en Copa América. Las circunstancias han cambiado y ahora gana confianza con el Altay SK de Turquía, donde ya empieza a ser titular.

El delantero sabe que tiene cosas por mejorar y a lo tiene claro. "Yo no quedé contento, aquel día no fluyó mi fútbol, no pude aportar el granito de arena que yo sé que puedo aportar a la selección en aquel partido", indicó a Deportes en Agricultura al respecto del compromiso ante Paraguay, en el que fue titular.

Es por eso que es uno de los primeros en querer buscar un buen rendimiento. "Yo hago mi autocrítica siempre pero he dado vuelta a la página, mantengo un equilibrio para las buenas y para las malas. Cuando mi fútbol fluye, me siento bien dentro de la cancha, tampoco soy muy exagerado con las cosas que digo o hago y cuando las cosas son mal tampoco puedo irme al extremo y echarme abajo. Siempre busco estar a un nivel alto", añadió.

Brasil, Ecuador y Colombia están en el horizonte de la Roja en una triple fecha fundamental. "Como esta la situación en la tabla, va a ser muy importante, tres partidos difíciles. Lo que me deja tranquilo es que Chile tiene con qué, tiene con qué competir, tiene mucha calidad, hay experiencia, hay juventud y hay muchas ganas de conseguir los resultados para estar en un Mundial", puntualizó.

Pinares espera que las cosas cambien y que su aporte se haga sentir con el equipo dirigido por Martín Lasarte. "En lo personal está de más decirlo que trabajo siempre para estar en un buen nivel y llevarlo a la selección. En caso de una nominación siempre voy a estar para mi selección y me esfuerzo para encontrar mi mejor versión".