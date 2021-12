Luego de que el director nacional de selecciones, Francis Cagigao, confirmara que la ANFP todavía no tiene una respuesta concreta para que la Roja reciba en Calama a la selección de Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, las interrogantes comenzaron a crecer.

Es que para muchos están pasando los días, pese a que de parte de la selección chilena y la municipalidad de Calama, se están haciendo los trabajos de mejora en la ciudad a la espera de la resolución.

Pero con el correr del tiempo, crece la expectativa por lo que puede suceder finalmente, así también lo entiende Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura, quien llama a poner atención en lo que está sucediendo y la demora.

"Extraño, por un tema de planificación para ambas selecciones, no solo para Chile porque Argentina debe estar muy atento. Ahora cuánto habrá de lobby subterráneo, cuánto de parte Argentina, cuánto de parte de Conmebol. Afortunadamente Argentina está clasificado, porque doy por hecho que sí se venían a jugar los puntos a Chile no permitía por nada del mundo jugar en Calama", cuenta Caamaño.

En ese sentido, el periodista no se explica el tiempo que se está tomando la FIFA, cuando el cambio de escenario es común en todo el mundo, por lo que llama a estar por encima de las determinaciones.

"Chile presenta un buen cuaderno de cargos y asegura que está todo en orden los protocolos, capacidad hotelera, canchas de entrenamiento, estadio FIFA, no debería haber problemas. Todos cambian de sede permanentemente, no a última hora como Chile. Brasil, Venezuela, Argentina rotan, no veo por qué Chile no pueda hacerlo. Una cosa es que lo pueda hacer y lo otro es que se lo permitan", detalla el periodista.

Por lo mismo, asegura que se necesita una respuesta cuanto antes, porque los días están pasando y algo deja a la sospecha por la demora que se está dando por este encuentro.

"¿Cuánto llevamos con esto? ¿Cuándo fue el partido de Chile con Ecuador? Fue el 16 de noviembre. Esa misma noche se empezó a hablar del partido. A la semana siguiente se hizo la presentación. Han pasado tres semanas y no hay respuesta. Llamativo porque es un pedido puntual: ¿se puede o no se puede?", cerró.