El histórico boliviano Carlos Trucco analiza a Claudio Bravo: "Tiene para un montón de un tiempo"

Este martes a las 22:30 en San Carlos de Apoquindo se enfrentan Chile y Bolivia por una nueva jornada de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 donde la Roja está obligada a obtener los tres puntos.

Vital será Claudio Bravo, la gran figura de la Roja ante Argentina, y alguien que lo analizó fue el histórico Carlos Trucco, ex arquero del combinado altilplánico que defendió ese arco en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

Hoy radicado en México en conversación con La Tercera, tiene grandes palabras de elogios para Claudio Bravo. "Me gusta mucho el meta chileno. Es uno de esos arqueros que están a buen nivel y tienen solidez, a pesar de la edad", afirma.

Carlos Trucco ante España en el Mundial Estados Unidos 2014 (Getty Images)

En ese sentido, Trucco dice respecto a la edad de que "yo ni lo digo, porque jugué hasta los 42 años. Acá tuvimos a Oscar El Conejo Pérez (en México) que estuvo hasta los 45 años. Muchas veces necesitas un referente, un líder que vaya formando a los otros. Claudio lo hace muy bien, pero a veces se da que por ahí tapas a otros arqueros que vienen de abajo. Tienes pros y contras, pero Bravo da más ventajas que desventajas. Tiene para un montón de un tiempo.

Respecto al duelo de Bolivia ante Chile, el ex portero cree que "Bolivia debería tirarse un poco más atrás... Bejarano no ingresaría tanto, quien se proyectó bastante contra Venezuela, por arriba de Henry Vaca y dejaba un hueco terrible en el que Erwin Saavedra quedaba lejos del contención Leonel Justiniano. Ahí yo creo que el mediocampo de Chile Pablo Galdames , Erick Pulgar y Charles Aránguiz pueden sostener más el medio. El partido lo veo bien para Bolivia en la medida que no se agrupen tanto, ya que juntan demasiado las líneas y Marcelo Moreno Martins tiene que bajar mucho.

Adicionando que "el tema es que las líneas de pase de Chile progresan con buenos apoyos y pases cortito en profundidad. A eso sí le tengo medio. Rompen mucho, llega Aránguiz, llega Isla, Mena progresa, Meneses se mete por interior... Todos tienen línea de pase y eso genera peligro. Saben hacer las tareas defensivas y crean una identidad. Todos participan en todo".

