Claudio Bravo cree que Gabriel Arias puede dar el salto a Europa: "Tiene condiciones excepcionales, sé de sobra la calidad de arquero que es"

Claudio Bravo recuperó el arco y la jineta de capitán de la selección chilena, esto tras unos años complicados luego del traspié de la Roja en las eliminatorias a Rusia 2018. Hoy en rueda de prensa, el meta de los registros del Real Betis reconoció con buen humor que a sus 38 años ve cómo Gabriel Arias y Gabriel Castellón “lo quieren jubilar” en el Equipo de Todos.

Pero no se quedó ahí, pues también le preguntaron puntualmente por Arias, pilar indiscutido y figura de Racing Club en Argentina. ¿Puede el argentino-chileno dar el gran salto y jugar en Europa?

“A Gabriel lo veo trabajar, veo las condiciones que tiene. Con él ya compartí, me tocó venir en una nómina para ir a España creo, para jugar contra Colombia y una selección africana”, dijo Bravo.

Agregó que “no me sorprende, tiene condiciones excepcionales. Trabaja de forma increíble. Verlo competir de buena manera, verlo en su equipo no me sorprende porque sé de sobra la calidad de arquero que es. Cuando le toca hacerlo cumple de manera increíble”.

Gabriel Arias cumplirá 34 años en septiembre próximo y ha defendido las camisetas de Olimpo, Defensa y Justicia y Unión La Calera. En Racing se erigió como muralla de La Academia ganándose la jineta de capitán de un equipo que ha protagonizado el fútbol trasandino, clasificado además a octavos de final de Copa Libertadores junto a Eugenio Mena.

Es más: Racing se ilusionó con un nuevo título en Argentina, pero Arias y Mena debieron integrarse a la Roja y Juan Antonio Pizzi lamentó la ausencia de los chilenos en la recta final. La Academia pudo contra Boca Juniors en semifinales, pero perdió la definición ante Colón.

