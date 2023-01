El comentarista de Radio ADN, Danilo Díaz, analizó el fracaso de la selección chilena sub 20, que quedó fuera del Sudamericano en la ronda inicial. Dice que la ausencia de Osorio en la titularidad pudo deberse a una indisciplina.

Danilo Díaz: "Los cabros juegan como viejos crack, a los 20 años no puedes jugar parado"

La selección chilena sub 20 quedó eliminada del Sudamericano este sábado cuando cayó por la cuenta mínima ante Venezuela, mostrando un bajísimo nivel, pese a la importancia del aquel encuentro.

Tras el partido, el técnico Patricio Ormazábal, se hizo responsable por el resultado y aseguró que la ausencia de Darío Osorio en el equipo titular fue una decisión técnica por lo visto en los entrenamientos.

Danilo Díaz, comentarista de Radio ADN, analizó este lunes las declaraciones del entrenador y el desempeño de los jugadores sub 20, a quienes criticó por "creerse crack".

Asimismo, intentó dilucidar por qué Osorio no fue titular ante Venezuela: "En las declaraciones de Ormazábal queda claro que la decisión de dejar afuera de Osorio no fue técnica, porque era uno de los jugadores desequilibrantes, tampoco fue por la posibilidad de ir al Milan, sino que algo pasó ahí, algo le molestó y tengo la sensación de que fue una decisión disciplinaria. Se desliza claramente que la decisión es disciplinaria. Algo pasó, algún encontrón en un entrenamiento...".

Sobre el rendimiento de los chicos, comentó: "Los cabros se creen crack antes de serlo y varios de ellos jugaron como viejos crack, no como crack, jugaron estacionados, parados. Con un jugador de 20 años uno puede asumir que juegue mal, que se desordene, pero no puede jugar parado. A los 20 años no puedes jugar parado, más aún si quieres competir o llegar a las grandes ligas".

"Se están pagando los pecados de haber suspendido el fútbol en el año 2019 después del estallido social, en la pendemia, y fuimos los últimos en volver. Fuimos el equipo con menos competencia. Varios equipos, como Colombia, Argentina, Brasil tuvieron problemas para traer a los jugadores que tenían en Europa, mientras nosotros no teníamos a nadie", afirmó.

"Los jugadores que tienen condiciones, tienen que ganarle a alguien, antes de creerse crack", finalizó.