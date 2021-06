Martín Lasarte se pone “áspero” para explicar la salida de Arturo Vidal y fija el objetivo de Chile en la Copa América

Chile se puso de nuevo el overol y sacó un 1-1 en un duro partido frente a Uruguay por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América con goles de Eduardo Vargas e igualdad de Luis Suárez. Eso sí, debió lidiar con lesionados, ya que salieron Guillermo Maripán, Arturo Vidal, Turboman y Érick Pulgar con dolencias y terminó golpeado también Charles Aránguiz. Queda aún el duelo ante Paraguay y luego habrá descanso en la última jornada de la primera fase, ya que la Roja queda libre y le vendrá bien para recuperar soldados.

“Todavía estamos con la situación viva de las lesiones, no hemos podido reflexionar, no he hablado con los médicos, tenemos referencias de los jugadores pero tenemos un partido más. Hemos jugado en cancha pesada, con calor, humedad. Esperamos que no sean lesiones graves, por los futbolistas, más allá de si los podemos usar o no. Todavía no sabemos qué vamos a hacer con Paraguay. El doctor lo verá, si perdemos jugadores nos complica porque son titulares en su gran mayoría, pero esperaremos que pasen las horas para ver la entidad de las mismas”, reflexionó al respecto el DT de la selección chilena, Martín Lasarte.

Luego se le consultó por la nueva sustitución de Arturo Vidal, ante lo que Machete medio se tostó. “Perdonen que me ponga áspero, pero son cosas que he dicho y que las voy a repetir porque parece que no se entienden: Arturo Vidal terminó lesionado en su liga, llegó a Chile y estuvo hospitalizado. ¡Casi no se entrenó antes de la Copa América! Hasta que aguantó, hizo un gran partido. El hecho del cambio de Maripán por Roco nos impidió manejar mejor los cambios. Brereton también estaba cansado. Fue para cuidar esa situación”, sentenció.

Arturo Vidal batalló ante Uruguay, pero no pudo completar el partido. | Foto: Agencia Uno

Sobre cómo sortearon el episodio del barbero y el sumario, el estratega manifestó que “lo más importante para un conductor en el fútbol es la gestión grupal, más que el numerito, la táctica, la estrategia. De eso hay que tener conocimiento, pero la gestión grupal es importante. Nos hubiera gustado ganar, pero hicimos un grandísimo esfuerzo, ganamos chicos nuevos, nos vamos con lesionados, creo que el corolario es la foto que se sacaron los jugadores en el vestuario. Es la firma de esto”.

Retornando al partido, Lasarte recalcó que “hablar sólo del calor es negar las virtudes del rival. Uruguay es efectivo de balón parado, a veces no hay remedio que ceder alguna situación. Nos han hecho sólo goles de balón de parado, pero no es algo malo, el equipo está bien en el juego. Está también la humedad, tenemos un partido más, es una suma de cosas, no una sola situación”.

En el mismo tono, el estratega dijo que “estuvimos mejor en el primer tiempo, nos faltó respuesta en el segundo. En el gol el equipo se estaba soltando poco antes. Después, tomando en cuenta una serie de circunstancias, el cansancio, las lesiones, algunos jugadores no fuera de puesto pero en puestos que no conocen, jugadores más jóvenes y uno repasa a Uruguay y tiene un grandísimo plantel. Los conozco bien, lógicamente. No es malo el empate, aunque nos hubiera gustado ganar”.

Finalmente, el DT dijo que “por una cuestión matemática ya podemos pensar en seguir, pero es relativo. Tenemos que intentar clasificar y no hacerlo en el último lugar, como penúltimo. Hay que encontrar un lugar que nos permita no encontrar al local del otro lado, uno de los equipos más poderosos del torneo”.