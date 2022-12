De a poco, el Mundial de Qatar 2022 empieza a quedar atrás y los ojos de los equipos sudamericanos se ponen directamente en las próximas Eliminatorias, que comenzarán en junio próximo y que otorgará seis cupos y medio para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Para La Roja, este período de transición no ha sido fácil. Aún no se logra ganar en la era de Eduardo Berizzo y pese a que el técnico se ha inmiscuido en el fútbol formativo, organizando un amistoso Sub 23 y convocando a varios seleccionados Sub 20 a la Roja adulta, lo cierto es que no se ha tratado de un comienzo fácil.

Sin embargo, de a poco van apareciendo nombres propios de la era Berizzo, como Williams Alarcón, Nayel Mehssatou o Juan Delgado, además de otros más jóvenes como Darío Osorio y Lucas Assadi.

Sin embargo, solo uno de esos nombres mencionados aparece en el once ideal que propone Sofascore para que Chile utilice en las Eliminatorias 2026. La empresa de estadísticas se basó en lo realizado durante el 2022 por los distintos jugadores nacionales, mediante más de 100 variables numéricas.

El resultado que otorgó fue sorprendente, con Fabián Cerda al arco, Byron Nieto, Benjamín Kuscevic, Paulo Díaz y Alfonso Parot en la defensa; un mediocampo compuesto por Williams Alarcón solo en contención, dejando más adelantados a Joe Abrigo, Leonardo Gil y Diego Valdés; dejando en delantera a Alexis Sánchez y Diego Rubio.

El once omite la presencia de varios jugadores que han jugado mucho con Berizzo al mando, como Gary Medel, Marcelino Núñez, Francisco Sierralta, Ben Brereton, Nayel Mehssatou, Arturo Vidal, Diego Valencia, Víctor Felipe Méndez o Gabriel Suazo.

Habrá que ver si es que Eduardo Berizzo toma en consideración el once propuesto o se mantiene en su línea de trabajo hasta ahora. Algo que se dilucidará en marzo, cuando Chile juegue sus últimos amistosos previo al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.