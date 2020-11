Coke Hevia aplaude a Reinaldo Rueda: "No me subo a la Ruedaneta por consecuencia, pero bien Profe"

La resistencia que había manifestado gran parte de la prensa contra el proceso de Reinaldo Rueda en la selección chilena pudo haber encontrado una bisagra a partir de la victoria de la selección chilena sobre Perú, por la tercera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

El colombiano apostó con varias novedades, algunos jugadores que ni siquiera habían debutado a nivel absoluto como Yonathan Andía, Niklas Castro y Rodrigo Echeverría; para timbrar una victoria merecida y que tuvo su sello.

Ante la evidencia, algunos comunicadores salieron a valorar la labor de Triple R y uno de ellos fue Coke Hevia, antes muy crítico por la ausencia de los jugadores de Universidad Católica en las últimas convocatorias.

"Nobleza obliga. Rueda ha tenido cero apoyo del Consejo de Presidentes, cero de la ANFP, le robaron en las dos primera fechas y hoy (anoche) ganó bien, con una nómina llena de concesiones al margen de los aprietes de los representantes", disparó en Twitter.

El comentarista de Radio Pauta y Círculo Central no quiere subirse al carro de la victoria, pero destaca la mejoría de La Roja. "Excelente, profe. No me subo a la Ruedaneta por consecuencia, pero bien usted", concedió.

Chile consiguió su primera victoria en las eliminatorias ante Perú y "recuperó la memoria", según lo que señaló el mismo seleccionador nacional. El próximo desafío será este martes ante Venezuela en el estadio Olímpico UCV de Caracas (18:00 horas).