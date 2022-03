+ Simula ACÁ todos los resultados que le sirven a Chile

La selección chilena cierra su participación en las eliminatorias sudamericanas, cuando este jueves se mida ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo, con la obligación de ganar, y además espera que no triufuen Perú ante Paraguay y Colombia contra Venezuela.

Se tiene que dar una combinación de resultados muy complicada para que la Roja vaya al repechaje ante Australia o Emiratos Árabes Unidos, pero la esperanza es lo último que se pierde, y justamente eso es lo que piensa Marcelo Díaz, ex seleccionado nacional.

"Estoy con la polera de Chile para ver el partido y hacer un asado. Me trae muy lindos recuerdos ponerme la indumentaria de la selección. Pensé en ponerme la roja, pero el azul me viene mejor (ríe). Estamos todos en la misma, todo tiene un principio y un final. Lamentablemente van pasando los años y los jugadores no somos la excepción. Hay muchos compañeros que quizás están jugando sus últimos partidos en la selección, otros lo dejamos de hacer. Es cosa de la vida, del tiempo. Hay que rescatar lo bueno que se ha logrado. De verdad ha sido fantástico", dijo en TNT Sports.

"Como todo chileno tengo esperanzas en un milagro. Lamentablemente, la clasificación no depende de Chile. Estamos con la tercera opción, pero ojalá se den los resultados. Lo importante es que los muchachos hagan un gran partido, puedan ganar, que es lo principal. Juegan contra una gran selección que ya está clasificada, pero que lógicamente querrá seguir escalando y sumando puntos. Será un partido crucial, ojalá sea lindo, que lo puedan disfrutar, que la gente vaya al estadio a apoyar, le de todo al aliento que necesitan. Ha sido un camino largo, muy duro el que han enfrentado, con altos y bajos y se merecen terminar de muy buena forma", agregó.

Carepato, además, analizó el compromiso ante los charrúas, y pese a que ellos llegan clasificados para la Copa del Mundo, indica que será un compromiso apretado.

"Los partidos contra Uruguay son difíciles, trabados, si entras en el roce y en el juego en el que ellos son más aguerridos que los chilenos creo que es tierra que les pertenece. Eso hay que evitarlo. Hay que agarrar la pelota, circular, hacer daño en momentos precisos pero sin confiarse, porque ellos se defienden bien y en una contra o en una segunda pelota te pueden hacer un gol. Eso siempre ocurre con selecciones como Uruguay, hay que estar con las antenas muy bien puestas en todo sentido", cerró.

