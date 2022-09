Chile vs Marruecos: ¿Dónde juega Juan Delgado, la primera apuesta de Eduardo Berizzo?

La Roja de Eduardo Berizzo deberá enfrentar a Marruecos este viernes 23 de septiembre, el amistoso está programado para las 16:00 horas de Chile y se disputará en España. La Selección chilena contará con los referentes de la generación dorada, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y Charles Aránguiz.

Entre los nominados se encuentra Ángelo Henríquez que actualmente juega en Polonia y el retorno de Juan Delgado luego de siete años. El último director técnico en llamar a Delgado fue Jorge Sampaoli para jugar un amistoso contra Estados Unidos. Sus primeros años los jugó en Colo Colo y en el 2017 partió a España para jugar en la segunda división, luego fue parte del CD Tondela de Portugal durante el 2018 y 2019, posteriormente llegó al fútbol mexicano y jugó en el Necaxa hasta el año pasado.

Durante el amistoso ante Marruecos, Delgado iniciará en la banca ya que en el ataque estarán Alexis Sánchez y Ben Brereton. A continuación te mencionamos dónde juega actualmente el seleccionado chileno.

¿Dónde juega Juan Delgado, la primera apuesta de Eduardo Berizzo para el amistoso entre Marruecos?

Actualmente el seleccionado nacional juega en el Paços de Ferreira en la primera división del fútbol portugues. Delgado durante esta temporada ha comenzado a jugar de lateral derecho, igualmente ha jugado de extremo por la derecha, adaptándose rápidamente a jugar por toda la banda. El actual delantero de La Roja ha sido titular en siete partidos en Portugal.

