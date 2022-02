Brayan Cortés, el alma de la victoria de Chile en La Paz: "No vamos a bajar los brazos, tenemos la ilusión intacta"

Si Alexis Sánchez fue el corazón de la victoria de Chile ante Bolivia en La Paz, el arquero Brayan Cortés fue el alma, porque con sus atajadas ayudó a sumar tres puntos vitales en las eliminatorias sudamericanas.

El arquero de Colo Colo realizó cerca de cinco contenciones monumentales en el estadio Hernando Siles, que fueron fundamentales porque luego en el otro arco anotaron Alexis y Marcelino Núñez.

Sobre el cotejo el Indio indicó que "fue difícil al último, Bolivia se nos fue arriba, pero estoy feliz por mis compañeros, dimos la cara hasta el último, desde ayer estábamos convencidos, nos mentalizamos y sacamos la tarea adelante".

"De Calama veníamos trabajando, también hay altitud. Fue súper trabajado todo en todos los sentidos, afortunadamente se dio la victoria y no vamos a bajar los brazos. Este equipo tiene la ilusión intacta", agregó.

Acerca de las complicaciones en la altitud y con la cancha mala por la lluvia expresó que "uno a veces quiere salir jugando, tener la pelota pero no se puede. No se podía jugar en esta cancha, no se podía afirmar, era todo agua en el área. Pero se habló que íbamos a ir a ganar, aprovechar cuando íbamos a contragolpear".

Por último, se refirió al apoyo del capitán Claudio Bravo, quien por lesión no pudo jugar en La Paz contra Bolivia.

"Hablamos con Claudio, siempre está ahí, me apoyó, el equipo está unido", cerró.

