Eliminatorias: Chile visitará a Argentina en el polémico y lujoso estadio de la provincia más pobre del país

Las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 continuarán en junio, luego de que se suspendiera la fecha doble en marzo. Por lo mismo, la Conmebol dio a conocer las ciudades que recibirán estos encuentros.

El primer encuentro para Chile será el 3 de junio ante Argentina, donde la Roja deberá viajar hasta una inédita sede, ya que los trasandinos harán de local en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El moderno recinto fue inaugurado este año para el encuentro de la Supercopa entre Racing Club y River Plate, cuenta con capacidad para 30 mil espectadores y la Conmebol ha quedado maravillada por sus estándares europeos. Sin embargo, en Argentina la polémica instalada por su construcción fue gigantesca, debido a su alto costo: alrededor de 76 millones de dólares.

Además del precio exorbitante, se cuestionó mucho que se haya levantado en la que es sindicada como la provincia más pobre del país. Algo que al presidente de la nación, Alberto Fernández, no le importó al momento de inaugurar el reducto. "¿Dónde está escrito que en Santiago del Estero no puede haber un estadio de esa naturaleza? ¿Quién ha dicho eso? No deberíamos discutir esto y nadie debería asombrarse de que Santiago tenga un estadio de esta naturaleza. Estamos generando igualdad", comentó Fernández.

El imponente estadio de Santiago del Estero recibirá a Chile en la próxima fecha de eliminatorias.

El estadio, ubicado en la ribera del río Dulce y donde Central Córdoba hace de local, cuenta con sectores VIP, espacios para restaurantes y un estacionamiento cubierto con una capacidad para 400 automóviles. Fue creado con una plaza de acceso principal, un museo del deporte, área de prensa y una comodidad notable en sus accesos.

Además de las eliminatorias, será sede de partidos de la Copa América. Chile deberá enfrentar ahí a Paraguay, el 23 de junio.