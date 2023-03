La selección chilena por fin pudo ganar de la mano de Eduardo Berizzo. El equipo de todos logró dar vuelta una historia compleja ante Paraguay, venciendo por 3-2 en el Estadio Monumental de Colo Colo gracias a una actuación sobresaliente de Alexis Sánchez en ofensiva.

Uno que analizó lo que fue esta necesaria victoria fue Juan Cristóbal Guarello, quien en su calidad de comentarista en Canal 13 afirmó que “fue un partido jugado con ritmo e intensidad de partidos por puntos, de partido eliminatorio, de amistoso no tuvo nada (…) Desde la derrota contra Uruguay, 2 a 0 en la eliminatoria en San Carlos, que Chile no jugaba de local. Y desde el triunfo sobre Bolivia, dos fechas antes en las eliminatorias, que Chile no ganaba bajo ninguna circunstancia”.

A la hora comentar rendimientos individuales, el periodista sostuvo que “hubo problemas defensivos, sobre todo por el lado de Paulo Díaz, quien terminó siendo expulsado. Hizo el primer gol, pero recurrió mucho a la falta. Fue superado con demasiada facilidad. Hubo problemas en los centrales también con Maripán en el perfil. Arturo Vidal perdió también muchas pelotas. Pero finalmente Chile sacó adelante la tarea”.

“No entró de titular Alexis Sánchez. Tenía alguna molestia. Fue Diego Rubio, lamentablemente, desaprovechó la oportunidad el jugador que está en una liga estadounidense. Prácticamente, no tocó la pelota. Ben Brereton se lesionó en la segunda etapa. Van a tener que evaluar”, agregó.

Afortunadamente los cambios de Berizzo se vieron reflejados en el marcador: “Entra Sánchez y Alexander Aravena, entran los dos y el partido cambia. Primero con el empate de Sánchez, que fue un error grande de los defensores de Paraguay (…) Ya sobre el final, lo que va a ser el blooper de la semana. El córner de Alexis Sánchez y la pelota da en el pecho de Antony Silva, y se va al fondo del arco. Un gol increíble”.

Para finalizar el comunicador valoró un par de variantes importantes que se ganó en este amistoso ante Paraguay, afirmando que “el respiro de ganar y encontrar un par de jugadores. Guillermo Soto como lateral derecho y Alexander Aravena en delantera (...) me parece que siendo titulares Alexis Sánchez y Ben Brereton. Con esto dicho, el primer cambio es Alexander Aravena”.

“Ganar siempre va a ayudar y que además hayan aparecido dos o tres jugadores para Berizzo en esta primera etapa, le va a servir”, concluyó Juan Cristóbal Guarello.