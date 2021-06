La pena de Brayan Cortés por no ser convocado a la Roja: "Cualquier jugador quiere estar en la selección, es un honor"

La selección chilena está a solo horas de su regreso a las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja se mide este jueves ante Argentina en un partido lleno de sorpresas desde la nómina de Martín Lasarte.

El técnico del cuadro nacional llamó a algunos jugadores impensados, mientras que dejó fuera a otros que venían siendo citados desde hace ya largo tiempo. Brayan Cortés fue uno de los más afectados, ya que cedió su lugar a Gabriel Castellón.

Este jueves el guardameta de Colo Colo habló en el estadio Monumental y analizó lo que ha sido su temporada, en la que después de mucho dejó su lugar en la selección chilena.

Cortés quiere volver al arco de la Roja. Foto: Agencia Uno

"Uno siempre quiere hacer las cosas mejor. Siempre he dicho que soy muy autocrítico y siento que puedo seguir mejorando el juego aéreo, achique. Yo no me siento conforme nunca, trato de mejorar día a día", explicó el portero.

Pero Cortés no escondió su pena por haber quedado fuera de la convocatoria de Lasarte en la Roja. El arquero albo dejó entrever su tristeza no ser llamado, pero dejó un claro mensaje a Machete.

"Cualquier jugador quiere estar en la selección, es un honor", aseguró para luego advertir al técnico de Chile. "Obviamente queda seguir trabajando y mejorando para estar ahí nuevamente".

