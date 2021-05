Capitán del Blackburn Rovers le tiene fe a Ben Brereton en la Roja: "No tiene muchos trucos, pero se desliza por la cancha"

La selección chilena sigue trabajando con todo en Juan Pinto Durán pensando en los choques por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El equipo de Martín Lasarte se concentra para los duelos con Argentina y Bolivia con una de las grandes sorpresas llevándose todas las miradas: Ben Brereton.

El delantero chileno-inglés vive su primera experiencia junto a la Roja en medio de un clima especial y donde hay muchas esperanzas puestas en sus goles. Una que se extiende no solo en nuestro país, sino también en el Blackburn Rovers, donde sus compañeros ya esperan por su debut.

Elliott Bennett, uno de los capitanes de los blanquiazules, conversó con LUN y dejó en evidencia la alegría en la interna por su nominación a la Roja. "Nadie le creía que su mamá era chilena. No recuerdo cómo logró probarlo, pero terminó siendo citado, así que los equivocados éramos nosotros".

Ben Brereton prepara su debut con la Roja. Foto: ANFP

"Nos contó de la posibilidad y todos en el camarín lo apoyamos. Esperábamos que recibiera el llamado porque es un gran honor representar al país de tu madre. Conversamos del tema y todos creían que era una oportunidad increíble de jugar con los mejores del mundo, en un escenario tan importante", agregó.

Bennett no se quedó ahí y adelantó lo que enamorará a los hinchas nacionales. "Su deseo y ritmo de trabajo son increíbles. Justo cuando crees que no tiene más energía, Ben produce otra corrida rompe pulmones que seguramente también lo vuelva popular entre los hinchas chilenos. Su mayor fortaleza es avanzar a alta velociadad con el balón. No tiene muchos trucos, pero pareciera que se desliza por la cancha. Este llamado le dará más confianza".

Pero no solo eso destacan desde Inglaterra, sino también su buena onda en la interna. "Es un chico grandioso. Todos lo amamos en el camarín, es una parte importantísima del grupo. Muchas veces está involucrado en las bromas o chistes. Cuando llegó a Blackburn en 20019 era un poco tímido, pero con el tiempo apareció su personalidad. Tengo una relación muy cercana con él".

Finalmente Bennett reveló una de las mayores anécdotas de Brereton en el equipo. "Una historia muy divertida ocurrió hace un par de años, en la cena navideña del equipo. Le dijimos a Ben que todos iríamos de traje blanco, pero era mentira. Nos sentamos a esperarlo en el bar y cuando lo vimos bajar con su terno blanco fue muy gracioso. Ben se lo tomó tan bien. Creo que ese tipo de actitudes hacen que sea tan importante para el plantel".