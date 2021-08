Arturo Vidal se refirió a la nominación del delantero del Inter de Miami, Robbie Robinson, asegurando que no lo ha visto jugar, pero que confía en el ojo de Martín Lasarte.

Arturo Vidal y la nominación de Robbie Robinson: "Me sorprendió. Lo importante es que sea aporte y ayude a clasificar al Mundial"

La selección chilena tiene nómina para la triple fecha eliminatoria ante Brasil, Ecuador y Colombia y que será decisiva para los planes del equipo de todos de cara a la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Una de las grandes novedades de la Roja fue la nominación del delantero del Inter de Miami, Robbie Robinson, nacido en Estados Unidos, pero hijo de madre chilena, un caso parecido al de Ben Brereton.

Arturo Vidal en conversación con TNT se refirió a la presencia de este nuevo jugador confesando que no lo ha visto jugar, pero que confía plenamente en el ojo de Martín Lasarte.

"Lo vi que lo citaron, no lo he visto jugar. Me sorprendió, pero el entrenador es la persona indicada para buscar los jugadores que puedan representar a Chile", afirmó el King.

Agregando que "si (Lasarte) cree que es el momento de él u otro, bienvenido sea. Lo importante es que sea aporte y ayude a clasificar al Mundial".

Arturo Vidal además se refirió a la nominación del goleador de Colo Colo Iván Morales, al que además le da un consejo.

"Lo felicito y ojalá sean muchas más, que siga creciendo, madurando y ayudando a equipo. Me alegro mucho por él, es un chico que se ganó su nominación. Ha estado metiendo muchos goles, ha madurado mucho desde que estuvo con nosotros en México. Si se la cree y se prepara será un aporte importante", cerró.