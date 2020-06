Agustín Farías está próximo a ser chileno y se ilusiona con la Roja: "Si puedo pelear una nómina, lo haré"

Agustín Farías es uno de los grandes refuerzos que han llegado al fútbol chileno y en cada mercado de pase se le involucra con un equipo grande, ya sea Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica.

El por ahora argentino cumplió los cinco años jugando en Chile y tiene la ilusión de nacionalizar y poder jugar en la selección chilena. En conversación con el Instagram Live de Redgol, el volante contó cómo van los trámites.

"Cumplí cinco año en estos días, ya estoy juntando los papeles para iniciar los trámites, según averigüé tardan entre tres a cuatro meses. Aparte tengo una hija chilena y un hijo que viene en camino que será chileno", expresó.

Sobre la posibilidad de poder jugar en la selección chilena, Agustín Farías no ocultó su deseo, pero fue cuato al momento de habla de una posible oportunidad.

Agustín Farías en Palestino

"Cuando me lo preguntan, si yo digo que está la opción de pelear algo, olvídate que lo voy a hacer. Pero también soy respetuoso con la gente que está, ellos marcaron la historia en este equipo. Si me preguntas si me gustaría, claro que me gustaría. Si tengo la opción de pelear un puesto o una nómina, encantado", detalló.

Para finalizar, el volante de Palestino contó cómo se vivió la Copa América en Chile para un argentino. "Fue el primero que veía, como extranjero, en el camarín me decían que no iba a ganar y al otro día no podía ni entrar al camarín. Al año siguiente la perdimos de nuevo, fue terrible jaja", sentenció.