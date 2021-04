Claudio Bravo se ilusiona con Qatar 2022: "Jugamos la clasificatoria más difícil del mundo y espero que las cosas funcionen bien"

Claudio Bravo cumplió 38 años este martes y el fin de su brillante carrera está se acerca a pasos agigantados. En el día internacional del portero, el bicampeón de América conversó con Radio Marca y reconoció que aún mantiene la ilusión de jugar el Mundial de Qatar 2022.

"Sí, lógicamente, y espero que las cosas con la selección vayan de buena manera. Jugamos la clasificatoria más difícil del mundo y espero que las cosas funcionen bien. Soy un privilegiado en cuanto a lo físico. He tenido estos accidentes también por mi manera de mirar mi trabajo, de ser exigente conmigo mismo, pero es el aprendizaje de cada ser humano. Ahora me lo tomo con más tranquilidad los días después del partido y luego ya aprieto más. Me siento bien", señaló el portero sobre su estado físico actual.

Una opción que hablan en España es la de viajar menos a Chile para defender a La Roja. El capitán lo descartó por completo: "No porque me pilla bien tranquilo, es algo que domino desde hace muchos años, no es que vaya por primera vez, llevo 15 años yendo con mi selección a distintos lugares".

"Yo he tenido episodios aquí en el Betis, que me lesioné en tres oportunidades en un mes, cosa que no me había pasado nunca en toda mi carrera. Pero el que me conoce y sabe cómo es mi día a día, cómo me tomo los entrenamientos, se da cuenta por qué a veces me pasan este tipo de cosas. Soy demasiado exigente, quiero siempre trabajar de más y es en lo que me he tenido que ir midiendo. Desde mi llegada al club he ido un poco aprendiendo, aprendiendo a controlarme, a no hacer horas extra, a disfrutar el fútbol de otra manera. En eso me he ido un poco conociendo en esta última etapa", agregó.

Finalmente, el portero afirmó que cumplirá con su contrato en el Real Betis: "Firmé por dos años,tenía opciones para ir a muchos lugares, donde la opción era ir por una temporada, pero yo por una temporada no iba a moverme, me iba a ir a mi casa y se me acababa el fútbol, lo tenía claro desde ese punto de vista. Aquí me vine dos temporadas, que espero poder cumplirlas también por las expectativas del club, las mías y por cómo está mi familia dentro de la ciudad. Es lo que deseamos".