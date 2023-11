Yasmani Acosta ha sido en los últimos años todo un emblema para el deporte chileno. El nacido en Cuba dejó la isla para buscar un futuro mejor, uno que pudo encontrar en nuestro país a tal punto de casi ganar una de mella olímpica en Tokio 2020.

Justamente su lucha se ve reflejada en los varios atletas cubanos que no quieren regresar a su país tras los Panamericanos de Santiago 2023. Pese al temor, los deportistas quieren iniciar una nueva vida en Chile, algo que Yasmani vivió en carne propia hace ya varios años.

En charla con Las Últimas Noticias, el luchador del Team Chile relató lo que fue esa experiencia, afirmando que “les dije a mi hermano y a mi mamá ‘no me vayan a buscar al aeropuerto porque yo no voy a regresar de Chile’. Fue muy, muy difícil”.

En ese sentido, valoró la ayuda que recibió de exluchador nacional Andrés Ayub, quien con frecuencia viajaba a Cuba para entrenar.

“Le pregunté ‘¿Crees que podría encontrar trabajo si me quedo en Santiago?’ Tanía tanto miedo que esperaba que me dijera que no. Lo que más me atormentaba era que durante ocho años no podría regresar a la isla, aunque le pasara algo a mi madre y a mi hermano”, señaló.

Al final, la vida lo premió con la chance de representar a Chile en el deporte que ama, aunque claro, no sin pasar por algunos malos ratos: “Fue una época dura. Me di cuenta de que era un cero a la izquierda. Lo único que sabía en la vida era luchar”.

“Me alimentaba mal porque no sabía hacer siquiera un huevo frito. Y el miedo siempre estaba presente. Por eso, si les pudiera dar un consejo a los atletas que se escaparon de la delegación les diría que no pierdan la esperanza, que al final vale la pena”, concluyó Yasmani.

Algunos atletas cubanos ya fueron acogidos

El pasado viernes los trámites de un grupo de atletas fueron acogidos y podrán permanecer en nuestro país. Los deportistas cubanos recibieron certificados temporales de residencia en Chile, la que tiene vigencia por ocho meses y que puede ser prorrogable hasta el término del trámite de manera definitiva.

Yunia Milanés, capitana del equipo de hockey césped cubano, afirmó tras recibir este beneficio que “queremos ser, las mujeres, una diabla más, integrar la selección nacional. De no ser así, le agradecemos al pueblo, a los alcaldes, a los abogados, a todo el mundo por el apoyo que nos están ofreciendo. Ya nos sentimos un poco más tranquilas. Que sea lo que dios quiera y que estamos esperando”.

¿En qué lugar terminó Cuba en el medallero de Santiago 2023?

Cuba terminó dentro del Top 5 los Panamericanos de Santiago 2023, ocupando el quinto lugar del medallero con 30 preseas de oro, 22 de plata y 17 de bronce.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.