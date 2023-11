La fuga de atletas cubanos luego de Santiago 2023 ha sido todo un tema tras los Juegos Panamericanos realizados en nuestro país. Hay varios deportistas que definitivamente no quieren regresar a su país de origen y, al parecer, ven con buenos ojos la opción de quedarse en Chile para comenzar una nueva vida.

Justamente un grupo de estos deportistas decidió romper el silencio tras decidir no volver a Cuba. Se trata de Yunia Milanés, Lismary González y Geidy Morales, quienes pertenecían al equipo de hockey sobre césped femenino que terminó sexto en el torneo de Santiago 2023.

La portavoz en esta pasada fue Milanés, quien junto a sus compañeras de equipo declaró en charla con Canal 13 que “en Cuba ya tenía pensado lo que iba a hacer. Lo dejé todo, todo… ¡todo! (…) aquí nos sentimos libres”.

En ese sentido, detalló lo que fue separarse del resto de la delegación cubana, asegurando que “íbamos a salir desde la cancha (después del partido ante Uruguay), pero no se pudo. Luego, llegando a la Villa, las chicas entraron por una puerta y nosotros salimos por la otra. Incluso nos cruzamos con un profesor de nosotros y nos tuvimos que esconder. Hubo un poco de miedo, un poco de susto”.

Las tres atletas ya comenzaron los trámites para poder ser recibidas en Chile, ya que declaran que en caso de volver, no podrán practicar el hockey en Cuba. “Nos sacarán del equipo nacional para siempre y si bien podremos seguir con nuestras vidas, no podremos practicar deportes nunca más”, afirmó Milanés.

“En Cuba pasamos por una racha muy mala, no teníamos calzado, no teníamos implementos, no teníamos protectores para la cara y tuvimos que esperar que nos dieran una donación y que el país la aprobara para volver a entrenar”, concluyó.

El gobierno ya tiene en sus manos estos casos

Esta fuga de deportistas cubanos en nuestro país ya está siendo analizado en el gobierno. Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad Pública, habló al respecto y avisó que cinco atletas del país caribeño ya solicitaron refugio en nuestro país.

“No sabemos lo que están haciendo, si no sabemos dónde están, no tenemos idea dónde están. Sabemos que hoy en la mañana, después del punto de prensa que hicimos, cinco personas se acercaron a solicitar refugio”, declaró la ministra.

Además, Tohá avisó que mientras los papeles de los atletas cubanos lo permitan, pueden transitar libremente por Chile. “Hasta que no venza su visa, pueden estar legalmente dentro del país. No sabemos cuál es su paradero hoy día”, concluyó.

Santiago Ford empatiza con los atletas cubanos

Uno que tiene mucho que decir sobre esta fuga de deportistas cubanos es Santiago Ford, quien justamente dejó la isla de Cuba para buscar un futuro mejor, uno que encontró en Chile.

En medio de su visita a La Moneda por el homenaje realizado por el presidente Gabriel Boric, el medallista de oro panamericano en decatlón afirmó que “el sistema de Cuba a veces es complicado y es complejo lidiar con muchas cosas a la vez. Ellos están buscando un futuro mejor y les deseo todo el éxito del mundo”.

¿En qué lugar terminó Cuba en el medallero de Santiago 2023?

Cuba terminó dentro del Top 5 los Panamericanos de Santiago 2023, ocupando el quinto lugar del medallero con 30 preseas de oro, 22 de plata y 17 de bronce.

