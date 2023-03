Cientos de alumnos se ordenaban ansiosos en el patio central del Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo en la comuna de Cerrillos mientras el gigante Yasmani Acosta hacía su ingreso al lugar. En el contexto del programa "Conoce a tu estrella" de la Corporación Santiago 2023, el cubano-chileno llegó hasta el recinto educativo para compartir con los estudiantes y poder enseñarles algunas de sus técnicas, y tras eso le contó a RedGol sus expectativas para los Panamericanos.

El luchador cubano-chileno de 34 años dejó la grande entre los alumnos presentes, quienes se pararon rápidamente para ofrecerse a aprender en vivo y en directo algunas técnicas de lucha. Obviamente los más corpulentos fueron elegidos, pero aún así Yasmani demostró habilidad para enviarlos a la lona con la situación controlada y que se pudieran divertir sin salir heridos.

"A Santiago 2023 voy sí o sí por el oro"

Después de tres demostraciones de casi dos minutos cada una, Acosta recibe una ola de niños, adolescentes y profesores que luchan por una foto junto a él e inmortalizar el recuerdo de su visita. Tras eso, Yasmani conversa con la Redgoleta y avisa que va con todo a los Juegos Panamericanos por el oro y, así, poder sacarse la espina que todavía tiene clavada.

Al ser consultado sobre si irá a buscar la presea dorada a Santiago 2023, Acosta no duda: "Sí, sí y sí. Tengo un rival muy fuerte a vencer, Mijaín López que es el campeón olímpico cuatro veces y se convirtió ahora en el mejor luchador de la historia, así que esa es la pelea a vencer". Todo con un objetivo, sacarse la espinita que le clavó Tokio 2022.



"Bueno, es una espina que aún me duele, pero creo que eso es bueno. Uno como deportista tiene que irse superando poco a poco y tiene que enfocarse en algo, yo por lo menos me enfoco siempre en mis derrotas, me gusta enfocarme en ellas porque creo que me da fuerzas para seguir entrenando y desarrollándome un poco más", añade.

Tras eso, detalla que "me enfoco siempre en los rivales, y mucho más en los que me han ganado y ver siempre la opción de como ganarles, desarrollar estratégicamente planes, entrenar más duro, esforzarme un poco más para llegar a ganar".

Con respecto a la actividad en sí, confiesa sentirse "muy feliz de estar aquí compartiendo con los niños, y me sentí muy bien". "Me parece muy bien, ellos estaban muy motivados. Los invité a subirse aquí al colchón para hacer actividad y movernos, al instante se subieron y quisieron compartir conmigo, así que es bueno que tengan ese interés por el deporte".

-¿Cómo te sientes con que tu segundo país reciba los Juegos?

"Yo estoy muy motivado y muy feliz, los Panamericanos son un evento de muchísima importancia, es el segundo evento deportivo más importante del mundo, y creo que es algo que voy a disfrutar mucho y por muchos años".

-¿Cómo ha sido la preparación? Comentaste que querías ir a Cuba a entrenar, ¿se pudo?

"No, no pude ir a Cuba para hacer mi preparación, y hasta el momento no ha sido muy buena. Lo que he hecho hasta el momento es prepararme físicamente lo mejor posible, pero en cuanto a lucha no me he preparado bien todavía. Pero me voy el sábado a Croacia y ahí va a comenzar mi preparación técnico-táctica. Empiezo en Croacia y ahí voy a estar unos 20 días, ahí regreso a Chile, compito en Argentina y después me iría a Europa por mucho más tiempo, entonces de aquí a Santiago 2023, que es en noviembre cuando yo compito, voy a tener bastante preparación y competencia para llegar bien preparado".

-¿Qué te parece la opción de poder encontrarte con deportistas de Cuba en el evento?

"Ya me he encontrado con ellos en otros eventos, pero que vengan aquí a mi país ya le da un sabor diferente. Es bueno poder recibirlos aquí en casa como uno dice".

-Defiendes al Comité Olímpico de Chile desde el 2017, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti?

"La lucha y lo que es el deporte en general sí ha crecido bastante desde el 2017 a la fecha, se ha desarrollado mucho el deporte en Chile pero hay que seguir desarrollándose mucho más, pero ha sido una experiencia muy bonita y de mucho progreso".

-¿Tiene Chile jóvenes talentos de la lucha grecorromana? ¿Has visto alguno?

"He visto muchos niños que les interesa, y que han ido creciendo y desarrollando. Aún no es masivo como uno quisiera, pero hay que trabajar mucho en eso y exponer la lucha en otras regiones del país para que pueda crecer exponencialmente como uno quisiera".

-¿Cómo perciben a Chile en el mundo con la lucha grecorromana?

"Chile ante no tenía un buen desarrollo deportivo y lo ha ido superando poco a poco. Los rivales ya no ven a Chile como, no me gusta decir esto, pero una pelea fácil. Antes lo veían así, "me toca con un chileno es una pelea fácil", entonces esa forma de pensar del resto de los deportistas ha ido cambiando con el tiempo porque ahora tenemos entrenadores de calidad, han subido deportistas de mayor calidad también entonces ya no está esa confianza, ellos van a luchar pero van preocupados ya no con esa confianza que tenían de "me toca con un chileno, voy a ganar", no, ahora la tienen que luchar".