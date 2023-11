Martina Weil ha cambiado radicalmente su estatus tras Santiago 2023. La atleta, que ganó oro en los 400 metros planos en los Panamericanos, pasó de ser una atleta de proyección a una realidad y una de las figuras más reconocidas tras el evento que finalizó hace unas semanas.

Pero, además, la corredora estuvo inmersa en la polémica del atletismo chileno. Y es que su madre, Ximena Restrepo, fue una de las apuntadas por acusaciones de racismo y clasismo por parte de dos atletas que fueron excluidas de la posta 4×400.

Una situación por la que Weil ha tratado de hablar lo mínimo posible. Desde su rol como capitana pidió disculpas a sus compañeras de equipo, aunque evitó hablar de los dichos que se le imputan a la vicepresidenta de World Athletics y también parte del comité organizador de Santiago 2023.

Tras ello, se ha encargado de visibilizar los mensajes de odio que ha recibido en redes sociales, donde además de exhibir su carrera como atleta, también las hace como influencer de productos de belleza. La corredora ha vivido un auténtico sube y baja de emociones.

Pero esa mezcla de emociones, además, se vieron agudizados por los problemas físicos. Y es que, en su cuenta de Instagram, Weil dio a conocer que sufre una misteriosa lesión en su rodilla y no tiene claro si debe ser operada o no. De hecho, este martes iba a recibir una segunda opinión médica al respecto.

“Me hice una resonancia ayer (domingo) y mi doctor decidió que tengamos una reunión mañana con otro doctor para tener una segunda opinión, porque no es una lesión común y no está tan claro qué es lo que hay que hacer”, señaló la hija de Gert Weil.

“Así que en teoría tendría la reunión mañana con mi doctor y otro doctor muy seco de rodilla y pabellón el miércoles. Así que eso. De verdad, muchas gracias por toda la gente que me ha escrito para desearme éxito en la cirugía. No es hoy, pero me voy a llevar todos sus mensajitos para el miércoles”, destacó.

“Y para los curiosos que me han preguntado, tengo un quiste en la rodilla, que se llama quiste de Baker y me genera presión en los tendones y me ha estado molestando harto todo el año. Así que la idea es sacarlo y solucionarlo porque, pucha, me está doliendo caleta“, agregó.

¿Cómo salió Chile en la posta 4×400 en los Panamericanos?

Martina Weil, Stephanie Saavedra, Berdine Castillo y María Fernanda Mackenna, 1°, 2°, 4° y 6° del ranking chileno, corrieron en la final del relevo 4×400. El equipo nacional terminó último con un tiempo de 3:37.00. El oro fue para Cuba con 3:33.15.

¿Cuándo son los Juegos Parapanamericanos?

Los Juegos Parapanamericanos se celebran desde el viernes 17 de noviembre hasta el domingo 26 del mismo mes en la ciudad de Santiago. Serán 12 días de descanso previo al arranque del evento que cierra la organización de Santiago 2023 como sede deportiva del continente.

