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Super Copa

Español de Osorno se consagró campeón de la Super Copa tras vencer a Puerto Varas Basket

El elenco osornino se impuso por 77-76 en el Edificio de Deportes UC y se quedó con el primer título de la temporada.

Por Carlos Silva Rojas

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Español de Osorno ganó el primer título de la temporada.
© GentilezaEspañol de Osorno ganó el primer título de la temporada.

CD Español de Osorno conquistó la Super Copa Chery by Cecinas Llanquihue 2026 luego de imponerse por 77-76 a Puerto Varas Basket en una final intensa y cerrada, disputada este domingo 22 de marzo en el Edificio de Deportes UC.

El conjunto osornino logró resolver un partido de trámite cambiante y definición apretada, en el que supo sostener la ventaja en los instantes decisivos para quedarse con el primer título de la temporada. Tras un segundo cuarto favorable a Puerto Varas, Español reaccionó en la segunda mitad y encontró respuestas en los momentos de mayor presión para cerrar la victoria por la mínima.

La gran figura del campeón fue J’aheim Hudson, elegido MVP de la final, tras liderar la ofensiva con 28 puntos y 8 rebotes. También fue clave el aporte de Cristóbal Martínez, quien clavó un triple que le dio la ventaja mínima y final que definió el título en favor de los osorninos.

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Otros jugadores destacados del primer campeón de la temporada 2026 fueron Jahsean Corbett, que sumó 17 puntos y 9 rebotes, mientras que Barham Amor contribuyó con 9 asistencias en la construcción del juego del elenco osornino.

En Puerto Varas Basket, Joshua Morris encabezó el goleo con 19 puntos, seguido por Marcelo Pérez y Bakir Cleveland, ambos con 17 y 11 unidades, respectivamente, en un cierre que se mantuvo abierto hasta la última posesión.

Español de Osorno celebró en el gimnasio de la UC.

Español de Osorno celebró en el gimnasio de la UC.

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Español de Osorno hace crecer su palmarés

Con este resultado, Español de Osorno sumó su segundo título de Super Copa Chery by Cecinas Llanquihue, luego del obtenido en 2024. El palmarés actualizado queda así: CD Las Ánimas (2019), Universidad de Concepción (2021, 2022, 2023 y 2025) y CD Español de Osorno (2024 y 2026).

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