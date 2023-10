Santiago 2023 está a la vuelta de la esquina, y bien lo sabe Camila Campos. La destacada atleta paralímpica chilena, que se luce en el Para Powerlifting, avisa que ya se alista para ir a buscar el oro en casa.

46 días quedan para que inicien los Juegos Parapanamericanos, que arrancan el 17 de noviembre tras los Panamericanos, y “Rueditas”, como ella misma se bautizó, conversa con RedGol para empezar a calentar motores.

“Es una buena instancia para dejar el oro en casa”

“Creo que es una muy buena instancia para poder dejar la medalla de oro, eventualmente, acá en casa“, dispara Camila de entrada.

Tras eso, destaca que “estamos trabajando, creo que vamos bien y tenemos bastante ventaja con respecto a las demás competidoras”.

“La que me sigue de mi categoría está con 93 kilos, entonces tenemos casi 20 kilos de diferencia, que es bastante”, complementa.

“Entonces solo hay que hacer bien el trabajo en tarima, como siempre digo, hay que cumplir ahí primero, y la medalla y todo lo que pueda venir se va a ver ahí en competencia”, agrega.

Así, detalla que “en Toronto 2015 fue la medalla de bronce, en Lima 2019 la medalla de plata, y ahora vamos por el oro y poder cerrar este ciclo con esa medalla que en verdad es lo que voy a ir a buscar“.

En ruta a París 2024 y la plata en Dubai

Rueditas Campos también cuenta que “ya estoy en ruta a París 2024, que clasifican las ocho primeras del ranking mundial, así que de momento estamos dentro“.

Eso sí, explica que “queremos mejorar la marca y ojalá poder mejorar también la posición, quedar quinta, entonces tengo varios objetivos todavía que quiero cumplir acá en Santiago, no es solamente ir a buscar la medalla, es pensar un poco más adelante también”.

Camila viene de ser medalla de plata en el Mundial de Para Powerlifting en Dubai, y reconoce sentirse “bien, fue mi tercer mundial vivido, y fue una muy buena experiencia”.

“Fue la primera vez que pude hacer mis tres intentos válidos. Nosotros tenemos solo tres intentos, y por primera vez los pude hacer los tres válidos, y eso fue lo que me permitió al final poder ganar la medalla de plata”, detalla.

Así, Campos apunta que quedó “muy contenta y feliz, obtuve el récord nacional, pude superar mi mejor marca personal, así que super contenta y fue una muy buena competencia”.

“La verdad es que las niñas de arriba todavía están bien escapadas, la de oro la ganó una niña de Egipto con 133 kilos, y yo levanté 116, entonces todavía tenemos varios kilos de diferencia, pero estamos trabajando para poder acortar esa distancia”, apunta.

La preparación para Santiago 2023

Sobre lo que será su preparación de cara a los Parapanamericanos, Camila Campos cuenta que “mi última competencia fue ahora en el Mundial de Dubai, y ahora estamos solamente enfocados en llegar a Santiago”.

“El 8 de octubre entramos en un concentrado acá en Santiago, y que ahí nos ponemos a full con la competencia nomás, preparando todo lo que viene”, añade.

Al ser consultada sobre algún aspecto a mejorar de aquí a la competencia, Camila detalla que “la verdad es que siento que estamos haciendo un muy buen trabajo”.

“Estoy bastante enfocada en poder llegar bien, no me puedo dar el lujo de dar ningún tipo de ventaja en estos momentos, así que estamos a full con los entrenamientos, estamos bien”, complementa.

También cuenta que “tenemos la ayuda psicológica, que es súper importante tener a una psicóloga deportiva en estos momentos para poder trabajar un poco la presión”.

“Si bien es cierto tengo bastante ventaja, la presión solo de estar acá en casa te incomoda bastante muchas veces, entonces hay que saber manejar ese tema, creo que es un punto que hay que saber manejar y también ocupar a tu favor, y que no te vaya a jugar en contra. Pero creo que estamos bastante bien”, lanza.

Finalmente, cuenta que “el apodo me lo puse yo misma en verdad, traté de buscar algo que me identificara a mí como persona, y encontré el apodo de rueditas”.

“Claramente me acompañan cuatro rueditas si ando en silla de ruedas, entonces por ahí partió todo. Al final creo que me hice bastante conocida por ese apodo de Rueditas, todo el mundo me conoce por eso. Si, lo tengo bien patentado”, concluyó.

¿Cuándo es Santiago 2023?

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se tomarán nuestro país se llevarán a cabo entre el viernes 20 de octubre y el domingo 5 de noviembre.