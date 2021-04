Edge con RedGol sobre su recuerdo de Chile: “Me quedé sin aliento”

En poco más de una semana, por segunda vez consecutiva desde su regreso a los cuadriláteros en la edición 2020 de Royal Rumble, el luchador canadiense Edge peleará en el evento estelar de Wrestlemania, el más grande evento de la WWE, ante Daniel Bryan y Roman Reigns, en una lucha de triple amenaza por el Campeonato Universal.

Previo a volver a presentarse en la Vitrina de los Inmortales, la superestrella Categoría R conversó con RedGol sobre su vuelta a la lucha libre, a sus 47 años, luego de casi una década ausente por una grave lesión en su cuello, y en la mejor forma física de su carrera.

Pero además, en RedGol invitamos al 11 veces campeón de WWE a recordar un hecho histórico para los fanáticos chilenos, cuando el 13 de febrero de 2008 visitaron por primera vez nuestro país, con un evento a tablero vuelto en el Movistar Arena de Santiago, un hito marcado a fuego entre los fieles seguidores de este deporte-espectáculo.

Edge y su relación con Chile



Antes de poner una larga pausa en su trayectoria por la lesión que lo sacó del ring, el norteamericano estuvo en dos ocasiones pisando suelo nacional. La primera, siendo la lucha estelar ante nada menos que el Undertaker, en la previa a su combate en Wrestlemania 24, que además fue su primera pelea individual entre sí; y la segunda, el 23 de febrero de 2009, abriendo el evento en una lucha de parejas con Big Show, ante Triple H y Jeff Hardy.

Al preguntarle por Chile, Edge esboza una sonrisa y parte señalando que “recuerdo haberme quedado sin aliento. Es lo primero que recuerdo, pensar 'wow, estamos muy alto'. Y esa altitud no es ninguna broma”.

“Yo recuerdo -y siempre hablo de esto- como cada país parece reaccionar diferente. Y amo como la audiencia sudamericana reacciona. Y es lo mismo para los conciertos de rock and roll... es decir, si miras, no sé, a Queen en Rock 'n Río es... simplemente cuán apasionados son los fanáticos (sudamericanos). Y eso es algo por lo que tú, como luchador, babeas. Es como, 'hombre, iremos allá y ellos estallarán'. Es un increíble sentimiento como superestrella saber que te recibirán así”, complementó el canadiense.

Cuando se le consulta si es que le gustaría volver a nuestro país, aseguró que “esperemos que si el mundo retorna a cierta nueva normalidad... tal vez pueda hacer un nuevo viaje para Chile, quién sabe”.

Edge y su regreso a WWE: volver a los 47



El 26 de enero del 2020 es una fecha marcada a fuego entre los fanáticos de la WWE, cuando en la Batalla Real apareció sorpresivamente Edge, en el puesto 21, después de casi una década de retirarse por su grave problema en el cuello, y lo que más llamó la atención fue la forma física que presentó, la mejor de su vida como dijera el día después del evento.

En RedGol quisimos ir más allá y preguntarle cuál era su secreto para, casi llegando a los 50 años, mantenerse vigente y sin necesidad de realizar luchas cortas, tomando como ejemplo sus combates en 2020 con Randy Orton, y el pasado Royal Rumble, que entrando con el número uno terminó ganando el evento.

“Algunos dirían que la estupidez. Otros dirán que es la testarudez. Y yo creo que es un poco de ambos (risas), pero también, honestamente... tengo dos pequeñas niñas, y un día estaba subiendo la escalera y me quedé sin aliento, ¡en la escalera! Y dije 'tengo que hacer algo respecto a esto, porque este no soy yo'”, sostuvo Edge.

Luego, añadió que “estuve un tiempo en depresión porque perdí a mi mamá, perdí unos amigos en un periodo de dos meses y estaban pasando muchas cosas... pero ahí fue cuando me percaté de todo y bueno, (ponerme en forma) fue por el bien de mis hijas, porque quiero estar aquí para ellas”.

Junto con reconocer que “empecé una dieta, me ceñí a ella y me aseguré de llevar mi trasero al gimnasio”, fue enfático en sentenciar que “no tuve hijos hasta los 40, entonces siento que tengo que estar aquí. Y para mí estar aquí significa estar en forma y saludable. Sin intención de pensar que eso eventualmente me guiaría de vuelta a la lucha”.

Edge protagonizará el evento estelar de Wrestlemania 37, ante Daniel Bryan y Roman Reigns, por el Campeonato Universal de WWE, en un espectáculo que se realizará durante dos días, el sábado 10 y domingo 11 de abril, en el Estadio Raymond James de Tampa, Florida, siendo además el primer evento con público en pandemia por Coronavirus.