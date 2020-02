Sofia Kenin da vuelta la final y se queda con el Abierto de Australia con solo 21 años

La estadounidense de origen ruso Sofia Kenin (15ª) se quedó con la final del Abeirto de Australia y sumó a los 21 años su primer título de Grand Slam, luego de vencer en tres sets a la española Gabriñe Muguruza (32ª), con parciales de 4-6, 6-2 y 6-2.

La norteamericana superó un mal comienzo y se impuso gracias ala consistencia de su servicio y los errores de la rival, para convertirse en la estadounidense más joven en el top 10 desde Serena Williams, la última campeona de Australia.

Kenin es nacida en Moscú y fue reconocida como niña prodigio en el tenis cuando sus padres llegaron a Estados Unidos. "Con solo cinco años tenía una habilidad increíble para pegarle a la pelota justo después del rebote y una coordinación entre el ojo y la mano que impresionaba", decía su entrenador, Rick Macci.

"Esto es un sueño hecho realidad. Es increíble. Siempre pensé que podía llegar hasta acá. No sabía exactamente cuándo, pero que me toque vivir todo esto siendo muy joven es impresionante. He trabajado muy duro para mejorar mi tenis y mi físico y está dando resultado", celebró la eslava.